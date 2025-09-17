Bolsonaro tiene un cáncer de piel "precoz" pero recibe el alta y regresa a su casa-prisión

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star tras someterse a un procedimiento médico este domingo, en Brasilia (Brasil). ( EFE/ANDRE BORGES )

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufre un cáncer de piel "precoz", pero aun así fue dado de alta este miércoles del hospital en el que había sido internado la víspera, y regresó a su residencia, donde cumple prisión domiciliaria.

El líder de la ultraderecha, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por golpismo, fue ingresado de urgencia este martes y, de acuerdo a los médicos, le fueron retiradas ocho lesiones en la piel.

Según dijo a periodistas Claudio Birolini, uno de sus médicos, dos de esas lesiones "dieron positivas para un tipo de carcinoma de células escamosas", un tipo de cáncer en "estado precoz" y que no requiere de momento ningún tratamiento específico, pero sí obligará a "evaluaciones periódicas" para vigilar su desarrollo.

Birolini explicó que "no se trata del cáncer más simple, pero tampoco es uno de los más agresivos", y será evaluado gradualmente por los médicos en la residencia de Bolsonaro en Brasilia, donde está en prisión domiciliaria desde el mes pasado por haber incumplido diversas resoluciones judiciales.

El médico precisó que Bolsonaro, de 70 años y quien fue hospitalizado con un cuadro de "anemia persistente y alteración de la función renal", se ha recuperado de esos problemas, que le causaron una crisis de vómitos, mareos y presión baja.

Condenan a Bolsonaro

La semana pasada, la Primera Sala de la Corte Suprema condenó a Bolsonaro y a siete de sus exministros y antiguos jefes militares, a penas de entre 16 y 27 años de cárcel por urdir un golpe tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder de la extrema derecha brasileña Bolsonaro sufre serios problemas de salud desde 2018, cuando en plena campaña electoral fue apuñalado por un enfermo mental en medio de un mitin.

Sin embargo, el médico aclaró que ni el cáncer ni los problemas que presentó esta semana tienen relación alguna con ese episodio, que ya le ha llevado en varias ocasiones al quirófano por graves problemas intestinales.