Partido opositor salvadoreño dice estar "listo" para las elecciones generales de 2027

El partido opositor salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) anunció la noche de este miércoles que se encuentra "listo" para participar en las elecciones generales de 2027.

"El camino ha sido difícil, pero necesario. Hoy con orgullo podemos decir que hemos hecho el trabajo. Hemos sentado las bases. Y hoy le decimos a El Salvador: Estamos listos. Listos para enfrentar el proceso electoral del 2027", dijo en un video difundido en redes sociales el presidente de Arena, Carlos García Saade.

En su mensaje agregó que están "listos para recuperar el terreno que le pertenece a la gente", porque "somos el partido más grande y más organizado de El Salvador".

"Volvimos a nuestras raíces, actualizando nuestra carta ideológica para El Salvador de hoy. Establecimos un compromiso ético inquebrantable. Nunca más el poder para beneficio propio. Activamos un riguroso sistema para sancionar a quienes traicionaron nuestros principios sin importar quiénes fueran. Limpiamos nuestra casa", aseguró García Saade.

Un partido más ágil

A su juicio, Arena "es un partido más ágil, más robusto y ratifica ser la única plataforma política seria, responsable e independiente. Lista para ser un protagonista del progreso que El Salvador necesita".

Tras una reforma constitucional aprobada y ratificada en la Asamblea Legislativa el 31 de julio pasado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), formación del presidente Nayib Bukele, se estableció que en 2027 se realizarán las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Dicha reforma, con la que también se habilitó la reelección presidencial indefinida, acortó el actual período presidencial a 2027, dado que originalmente concluiría en 2029.

Arena gobernó El Salvador entre 1989 y 2009 con cuatro presidentes consecutivos y también fue uno de los principales partidos en el Congreso hasta 2021, cuando NI tomó el control de dicho órgano de Estado con la mayoría de diputados.

En las elecciones de 2024, Arena se colocó como el principal partido de oposición con dos de los tres diputados de la oposición, mientras que NI y sus aliados suman 57.