×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Machu Picchu
Machu Picchu

Se reanuda actividad turística hacia Machu Picchu tras pausa en protestas

Al menos 2,300 turistas, entre peruanos y extranjeros, fueron evacuados o salieron por sus propios medios entre martes y miércoles a causa de las protestas

    Expandir imagen
    Se reanuda actividad turística hacia Machu Picchu tras pausa en protestas
    Machu Picchu sufre sobrecarga turística que lo pone en peligro.

    (FUENTE EXTERNA)

    El transporte de turistas hacia Machu Picchu, la famosa ciudadela inca en el suroeste de Perú, se reactivó este miércoles luego del anuncio de los pobladores de suspender temporalmente su protesta en la vía férrea, en busca de un acuerdo con autoridades.

    Declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1983, las visitas al sitio arqueológico se vieron afectadas desde el lunes por los bloqueos de los manifestantes que exigen la salida de una empresa de transporte terrestre, tras el fin de su concesión de 30 años.

    El servicio de autobuses desde la estación de tren hasta Machu Picchu debió ser asumido desde hace un par de semanas por una compañía conformada por comunidades campesinas.

    RELACIONADAS

    Al menos 2,300 turistas, entre peruanos y extranjeros, fueron evacuados o salieron por sus propios medios entre martes y miércoles a causa de las protestas que derivaron en choques con la policía que dejaron 14 efectivos lesionados, según un balance oficial.

    Los promotores de la medida anunciaron una tregua hasta el sábado, "para que se pueda llevar a cabo un proceso de diálogo en el marco del respeto y la paz social, en atención a la mediación realizada por la Defensoría del Pueblo", según un comunicado del Comité de Lucha de las Diferentes Comunidades del Distrito de Machu Picchu.

    La compañía PerúRail, que opera el tren que conecta al sitio histórico, anunció en un boletín el "reinicio de sus operaciones".

    A este sitio arqueológico, el principal atractivo turístico de Perú, ingresan por día unos 4,500 visitantes en promedio, según el ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

    RELACIONADAS

    El Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, que reúne a diversos sectores, había anunciado el domingo una huelga indefinida en rechazo a la empresa de transporte Consettur Machupicchu, que continuó operando pese a que su licencia expiró el 4 de septiembre.

    "Esperamos que esto se supere con el diálogo entre los pobladores, alcaldes y las autoridades, queremos buscar un consenso", dijo a la AFP Óscar Luque, representante de la Defensoría del Pueblo.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 