Condenan a un hombre en Puerto Rico a siete años de cárcel por traficar fentanilo

La esposa del condenado, de 35 años, también se declaró culpable de tráfico de drogas y posesión de una matriz para comprimidos y será sentenciada en una fecha posterior.

    Condenan a un hombre en Puerto Rico a siete años de cárcel por traficar fentanilo
    De acuerdo a los documentos judiciales, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Silvia Carreño condenó a Dalien Enrique Nieves por posesión de una prensa para fabricar pastillas. (FUENTE EXTERNA)

    La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este jueves de que un hombre de 38 años fue condenado a siete años de prisión y cinco años de libertad supervisada, tras declararse culpable de tráfico de fentanilo.

    De acuerdo a los documentos judiciales, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Silvia Carreño condenó a Dalien Enrique Nieves por posesión de una prensa para fabricar pastillas o un juego utilizado para fabricar pastillas falsificadas, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

    La esposa de Nieves, de 35 años, también se declaró culpable de tráfico de drogas y posesión de una matriz para comprimidos y será sentenciada en una fecha posterior.

    Ambos fueron acusados el 6 de diciembre de 2023 y se declararon culpables el 5 de junio de 2025.

    El 14 de abril de 2023, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de San Juan, Puerto Rico, encontraron un paquete de UPS mientras realizaban inspecciones de paquetes entrantes que estaban sujetos a registros fronterizos rutinarios en Estados Unidos.

    Troquel para pastillas

    La CBP descubrió un "troquel para pastillas" dentro del paquete, que se utiliza con una prensa para cortar y marcar comprimidos narcóticos y otras sustancias controladas en forma de píldora o comprimido.

    Los agentes ejecutaron una orden de registro autorizada por un tribunal, después de comprobar que la mujer recibió 23 paquetes de China, y entre los artículos incautados en la residencia se encontraban aproximadamente 2 kilogramos de un agente aglutinante de color azul y 302 gramos de pastillas de Xanax, una pequeña balanza y dos armas de fuego.

    • La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Administración para el Control de Drogas se encargaron de la investigación y de sus respectivos equipos tácticos y de investigación aeroportuaria (AirTAT, en inglés). 
