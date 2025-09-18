Corte Suprema confirma decisión de Tribunal que dejó en libertad al expresidente Uribe

El exmandatario será el número 25 en la lista al Senado de su partido, el derechista Centro Democrático, para las elecciones del próximo año. ( FUENTE EXTERNA )

La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al expresidente colombiano Álvaro Uribe, condenado en primera instancia por un caso de sobornos, hasta que resuelva en segunda instancia la apelación presentada por su defensa.

La Sala de Casación Penal tomó esa decisión al resolver una acción de tutela (recurso de amparo) interpuesta por la defensa del expresidente, y resaltó lo dicho por la Corte desde 2023: "para la privación de la libertad del condenado se requiere una motivación clara de las razones por las que debe ser privado de la libertad".

"En la providencia, la Corte 'ratifica el carácter excepcional de la restricción de la libertad, su aplicación bajo ciertos criterios y, sobre todo, la carga argumentativa que se necesita para limitarla en casos excepcionales'", agregó el alto tribunal en un comunicado.

Primer expresidente condenado penalmente

Uribe se convirtió a comienzos de agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, tras ser hallado culpable en primera instancia de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La jueza Sandra Heredia, a cargo del llamado 'juicio del siglo' en Colombia, condenó al político de 73 años a doce años de régimen domiciliario y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por más de ocho años.

Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierdas Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado contra él por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La Corte no solo decidió no investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo.

Pese al fallo condenatorio, Uribe, que fue senador entre 2014 y 2020, continúa participando activamente en la vida política colombiana y buscará volver al Congreso en 2026.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta de las presidenciales se hará el 31 de mayo. De ser necesaria, la segunda se realizará el 21 de junio.