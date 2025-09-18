Natura anuncia un acuerdo para vender Avon Internacional a la firma estadounidense Regent

Natura vende operaciones de Avon Internacional a la firma estadounidense Regent, como parte de su estrategia para concentrarse en el mercado latinoamericano. ( FUENTE EXTERNA )

El fabricante de cosméticos brasileño Natura anunció este jueves un acuerdo vinculante para vender las operaciones de Avon Internacional a la firma estadounidense Regent.

La operación no incluye los negocios de Avon en Rusia, ni tampoco la marca ni las operaciones en la región de América Latina, informó Natura en un comunicado enviado al mercado financiero.

Condiciones y exclusiones del acuerdo

Natura recibirá el valor simbólico de una libra esterlina al cierre de la venta.

No obstante, en función de los resultados futuros de Avon Internacional, podría recibir más dinero bajo una serie de condiciones, aunque en ningún caso el montante final superará los 60 millones de libras esterlinas (81.6 millones de dólares / 69.1 millones de euros).

El anuncio de este jueves se produce tres días después de que comunicara la firma de otro acuerdo con el Grupo PDC para la venta de las operaciones de Avon en Centroamérica y República Dominicana.

Natura también acordó con Regent que "la mayor parte de los créditos que Natura tiene con Avon Internacional se capitalizarán antes del cierre de la operación", mientras que el resto se transferirán a la empresa californiana "sin contraprestación".

Asimismo, Natura proporcionará una línea de crédito a Avon Internacional por hasta 25 millones de dólares, con vencimiento a cinco años desde su activación.

La línea de crédito podrá utilizarse durante el año siguiente al cierre de la transacción, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones y a la aprobación de los órganos reguladores competentes, lo que está previsto para el primer trimestre de 2026.

"La venta de Avon International es otro hito importante en el compromiso de Natura por optimizar sus operaciones, manteniendo el enfoque en los negocios en América Latina", señaló la empresa brasileña.

Natura reiteró en la nota que "continúa explorando alternativas estratégicas para el mercado ruso de Avon".

En el primer semestre del año, Natura obtuvo un beneficio neto de 44.4 millones de reales (8.4 millones de dólares al cambio de hoy), con lo que revirtió las pérdidas por casi 1,800 millones de reales (340 millones de dólares) del mismo período de 2024.