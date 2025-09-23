Buscan a tres jóvenes desaparecidas desde el viernes en la provincia de Buenos Aires

La jóvenes desaparecidas en la provincia de Buenos Aires, Argentina. ( FUENTE EXTERNA )

Familiares, autoridades y fuerzas de seguridad intensificaron este martes la búsqueda de tres jóvenes, dos de ellas de 20 años y una menor de 15, que están desaparecidas desde el viernes pasado tras haber concertado un supuesto encuentro con un hombre en la provincia de Buenos Aires.

Las primas Brenda del Castillo y Morena Verri, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez cuando salieron de la casa de Morena para dirigirse a una estación de servicio o gasolinera en la localidad de Ciudad Evita, en el área de La Matanza, según fuentes policiales.

Sabrina Mara del Castillo, madre de Morena, dijo al canal de noticias C5N que en ese lugar se iban a encontrar con un hombre y desde entonces no se sabe nada de ellas, mientras que sus teléfonos celulares permanecen apagados.

Trabajo sexual

La mujer confirmó que su hija y Brenda ejercían el trabajo sexual y que ella solía cuidar al hijo de su sobrina, de un año de edad.

"Esta vez no compartieron ubicación como solían hacerlo por precaución", contó Sabrina.

La desaparición de las jóvenes motivó la movilización de familiares, amigos y vecinos, que se concentraron en la estación de servicio de Ciudad Evita para reclamar por la aparición con vida de las tres mujeres.

"Mi hija se fue a las seis de la tarde del viernes y no la vi nunca más. Cuando sale, a veces, se queda a dormir donde la abuela. Y esta vez no volvió", dijo a los periodistas desde ese lugar Estela, la madre de Lara.

La investigación sigue en curso, mientras las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y los movimientos registrados en las redes de telefonía de las desaparecidas a fin de constatar las últimas ubicaciones de las mujeres y la menor.

El fiscal encargado, Gastón Duplaá, pidió colaboración a la Dirección Nacional de Migraciones y otros organismos ante la posibilidad de que haya involucrada en la desaparición una red de trata de personas.

