Un sismo de 5.4 sacude el oeste de Venezuela

El temblor también se sintió en algunas partes de Colombia, principalmente en ciudades de la costa caribe, como Barranquilla y Cartagena, y en Medellín. ( FUENTE EXTERNA )

Un sismo de magnitud 5.4 en la escala de Richter ha sacudido este miércoles las regiones del oeste de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan registrado heridos, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El organismo publicó en su cuenta de X que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 40 kilómetros al noreste de La Ceiba, una población del estado Trujillo, y a 40 kilómetros al sureste de Bachaquero, en el estado Zulia.

La profundidad fue de 26.5 kilómetros, agregó el informe, y detalló que el temblor ocurrió a las 18:21 hora local (22:21 GMT).

Funvisis pidió a los ciudadanos ayudar a medir la intensidad del sismo a través de un cuestionario publicado en X.

Previamente, en una publicación que fue borrada de X, la entidad reportó el epicentro del temblor al sureste de Socopó, una ciudad del estado Barinas, y a una profundidad de 32.2 kilómetros.

En los primeros informes de Protección Civil en diferentes localidades de Zulia, estado fronterizo con Colombia, no se reportaban heridos o daños graves e infraestructuras.

En un parque del municipio Jesús Enrique Lossada, de esa región del oeste del país, se "reventaron las guayas eléctricas", indicó Protección Civil, que añadió que ya se encontraban trabajadores de la estatal Corporación Elétrica en el sitio.

Además de Zulia, usuarios de X reportaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, así como en Caracas.

El temblor también se sintió en algunas partes de Colombia, principalmente en ciudades de la costa caribe, como Barranquilla y Cartagena, y en Medellín, en el noroeste del país.

El movimiento fue de magnitud 6.1 según el Servicio Geológico Colombiano mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) reportó una magnitud de 6.2, a una profundidad superficial con epicentro en Mene Grande, en el estado Zulia, y doce minutos después hubo una réplica de magnitud 4.3.