El Salvador dice EE. UU. quiere adoptar modelo de seguridad de su país en Haití

La canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, y el subsecretario de Estado de EE.UU. para el hemisferio occidental, Christopher Landau, conversaron este jueves en Nueva York, sede de la Asamblea General de la ONU, sobre la situación de Haití y sobre la cooperación internacional entre ambas naciones.

Así lo informó la noche de este jueves en X la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño.

"Hoy tuve el gusto de reunirme con el Subsecretario de Estado, Christopher Landau, en Nueva York. Conversamos sobre la situación actual de Haití y el Subsecretario expresó el interés de EE.UU. en aprovechar nuestro modelo de seguridad para adaptarlo a ese país", publicó la canciller en la referida red social.

Según Hill Tinoco, "coincidimos en que El Salvador se ha posicionado como el país más seguro del Hemisferio Occidental" y señaló que destacó que "nuestra disposición a colaborar con EE.UU. refleja un firme compromiso con la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas en seguridad".

Finalmente, apuntó la funcionaria, "conversamos sobre promover el nearshoring (práctica empresarial), atraer capital privado y fomentar el crecimiento de empresas tecnológicas en el país".

La canciller agregó que Landau "reiteró el interés de Estados Unidos en apoyar el crecimiento y desarrollo de El Salvador".

En el contexto de la Asamblea General de la ONU, la canciller ha participado en la reunión de alto nivel del Foro Económico Mundial y también firmó un Memorándum de Entendimiento con su homólogo de Singapur, Vivian Balakrishnan, para "establecer un mecanismo de consultas políticas que dé paso a un espacio permanente y dinámico de diálogo entre los países, que permita el desarrollo de proyectos estratégicos", según lo comunicó la funcionaria.