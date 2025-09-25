Se registra otro sismo en Venezuela; ahora fue de magnitud 6.3

Integrantes de Protección Civil y Bomberos asisten a la iglesia Santa Barbara, afectada por un movimiento sísmico este miércoles, en Maracaibo (Venezuela). ( EFE )

Un sismo de magnitud 6,3 se sintió en la noche de este miércoles en la región occidental de Venezuela, así como en Caracas, el segundo después de uno de magnitud 5,4 registrado previamente, informó el Servicio Geológico Colombiano en la red social X.

El organismo indicó que el movimiento telúrico fue de profundidad superficial con epicentro en Mene Grande, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

Más temprano, un sismo de magnitud 5,4 sacudió la misma zona del país suramericano, según un reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Más de una decena de movimientos

La entidad colombiana registra más de una decena de movimientos de distinta magnitud en el occidente venezolano.

Igualmente, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró este sismo de magnitud 6, como publicó en X, con epicentro a 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el Zulia.

Funvisis indicó que el epicentro de ese primer movimiento telúrico, ocurrido a las 18:21 hora local (22:21 GMT), se ubicó a 40 kilómetros al noreste de La Ceiba, una población del estado Trujillo, y a 40 kilómetros al sureste de Bachaquero.

La profundidad fue de 26,5 kilómetros, agregó el informe.

Evalúan los daños

Además del Zulia, usuarios de X reportaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua, así como en Caracas.

El gobernador del Zulia, el chavista Luis Caldera, informó este miércoles a EFE que las autoridades de la región están evaluando los daños en diversas infraestructuras, como hospitales, iglesias y puentes, tras el sismo de magnitud 5,4.

"Estamos evaluando los daños estructurales que hasta este momento han sido reportados, entre ellos, el Hospital Luis Razetti, en la población de Pueblo Nuevo, en (el municipio) Baralt, el puente de San Pedro, también en ese municipio", indicó el gobernador a las afueras de la Iglesia Santa Bárbara, en Maracaibo -capital del estado Zulia-, que sufrió daños en su torre.

Caldera dijo que también hay daños en el Hospital General del Sur, en Maracaibo, así como en algunos semáforos y la suspensión del servicio eléctrico en sectores del municipio Jesús Enrique Lossada.

El funcionario señaló que los cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, así como ingenieros y técnicos de las diferencias alcaldías del Zulia, estarán evaluando en las próximas horas otros posibles daños en la región.