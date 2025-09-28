Doce militares heridos y 17 retenidos en protesta en que murió un manifestante en Ecuador

Integrantes de las Fuerzas Armadas dan apertura en las vías el 24 de septiembre de 2025, en Otavalo (Ecuador). ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio ecuatoriano de Defensa informó este domingo de que 12 militares resultaron heridos y 17 retenidos tras haber sido emboscados por "grupos terroristas infiltrados" en las protestas contra el alza del diésel en la ciudad andina de Cotacachi donde, según el movimiento indígena, murió un manifestante.

"12 militares heridos mientras custodiaban un convoy de alimentos fueron emboscados", aseveró el Ministerio en su cuenta de la red social X, en la que asevera que ello es "la muestra más palpable de que la protesta NO es pacífica".

Además, añadió que 17 militares fueron retenidos "en el cumplimiento de su misión, mientras custodiaban un convoy de alimentos destinado a abastecer a las zonas más necesitadas de la Sierra norte, los cuales fueron violentamente emboscados por grupos terroristas infiltrados en Cotacachi".

"Hechos como estos NO quedarán impunes. Las Fuerzas Armadas condenan estos actos. La vida y la seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo", finalizó en el mensaje al que acompañan fotografías de militares con sangre en sus rostros y cabeza, así como un vídeo del momento en que son agredidos.

Conaie denuncia un muerto

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) denunció este domingo la muerte de un manifestante durante las protestas, que cumple su séptimo día.

"Denunciamos la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, Imbabura, asesinado el 28/09/2025 por un impacto de bala de las FFAA (Fuerzas Armadas), durante el Paro Nacional 2025 en Cotacachi", señaló la Conaie en su cuenta de la red social X.

Ni la Presidencia, la Policía o el Ministerio del Interior, consultados por la prensa, se han pronunciado aún sobre la denuncia de la Conaie, convocante al paro nacional.

La Fiscalía General del Estado indicó que "tras haber conocido sobre el presunto fallecimiento de un ciudadano en Cotacachi", servidores de esa institución se trasladaron al sitio para el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes.

La Conaie, la mayor organización social del país, rechazó "el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas contra comuneros indígenas".

La provincia de Imbabura se ha convertido en el epicentro del paro, convocado con carácter nacional y que desde el pasado lunes se ha caracterizado por el corte parcial de vías y protestas esporádicas en unas cinco de las 24 provincias del país.

La Conaie exige que el presidente, Daniel Noboa, derogue el decreto 126 con el cual eliminó el subsidio al diésel, pero el jefe de Estado se mantiene firme en su decisión.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, ha pedido la liberación de los detenidos durante las protestas, que el Gobierno cifra en alrededor de cien -algunos procesados por terrorismo- y entre los detenidos figuran dos venezolanos que las autoridades presumen que están vinculados al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional, catalogada por el Gobierno de Noboa como "terrorista".

Una nutrida marcha el sábado en Otavalo exigió la liberación de doce detenidos tras la protesta del lunes, cuando un millar de manifestantes atacó un destacamento policial, dañó su infraestructura y quemó diez vehículos policiales y particulares.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).