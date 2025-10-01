Arrestan en Perú al líder de la banda detrás del triple homicidio de mujeres en Argentina

Fotografía cedida por la Policía Nacional de Perú (PNP) del presunto autor intelectual del feminicidio de tres jóvenes argentinas, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el alias de Pequeño J, durante su captura este martes, en Lima (Perú). ( EFE )

Las autoridades de Perú someterán a un proceso de extradición hacia Argentina al ciudadano peruano Tony Janzen Valverde, conocido con el alias de Pequeño J, acusado de ser el autor intelectual del feminicidio de tres jóvenes mujeres en Buenos Aires, informó este martes la Policía Nacional del Perú (PNP).

El director nacional de Investigación Criminal de la PNP, Zenón Santos Loayza, señaló en una rueda de prensa que, tras la captura de Valverde en Lima, "no puede precisar" cuánto tardará el proceso de extradición, pero consideró que "los trámites dependen de la agilización del pedido que haga Argentina".

"También de las autoridades, tanto de allá como de acá, de Perú, para efectivizarlo", remarcó.

El jefe policial también precisó que otra persona que fue detenida en una operación simultánea en Lima, identificada como Matías Agustín Ozorio, es de nacionalidad argentina y, por tanto, sí será sometida a un proceso de expulsión para colaborar en "el esclarecimiento de los hechos, en este caso de delitos tan graves".

"Se va a hacer el trámite lo antes posible para su expulsión y eso entre hoy y mañana vamos a agilizar los trámites", dijo.

Ingreso a Perú desde Bolivia

Loayza detalló que la PNP tiene la información de que Pequeño J ingresó al país "a través de Bolivia por la frontera con Desaguadero, en Puno" y de ahí siguió hacia Lima, pero tenía la intención de llegar a la ciudad norteña de Trujillo, de donde es oriundo.

Por su parte, el Inspector General de la PNP, Jhonny Veliz, agregó que Valverde, quien tiene 20 años, es considerado "el líder de una red criminal dedicada principalmente al trafico ilícito de drogas y también al sicariato".

"Él sería una tercera generación, porque su abuelo y el padre también estarían referidos por esos mismos delitos", acotó.

Aseguró que la red criminal que lideraba en Argentina "ha sido desarticulada" y que sus posibles "lazos con algunos elementos en Perú son materia de investigación".

Los detalles de la captura

La PNP confirmó este martes que capturó, en una operación simultánea en Lima a Valverde y a Ozorio, por estar presuntamente vinculados con el triple crimen ocurrido el pasado 19 de septiembre en la localidad de Florencio Varela.

Valverde fue arrestado en el distrito costero de Pucusana, en el sur de Lima, mientras que Ozorio en la zona norte de la capital peruana, según precisó luego la Policía en la rueda de prensa.

La información sobre estas capturas fue difundida por la PNP después de que la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, las anunció en la red social X.

Las autoridades argentinas han señalado que Valverde es considerado el autor intelectual del asesinato en Buenos Aires de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años.

El crimen fue trasmitido en vivo por un grupo cerrado de una red social, algo que, según dijo este lunes el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, tuvo como objetivo "fortalecer el liderazgo" de la cabeza de la banda, "que va más allá de los límites de la Argentina".

La organización feminista 'Ni Una Menos' y los familiares de las víctimas encabezaron el pasado sábado una multitudinaria movilización en Buenos Aires para exigir justicia, en un acto que se replicó en varias provincias del país.