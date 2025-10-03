Cuba tacha la declaración de EE. UU. de "pretexto" para una "acción militar" contra Venezuela

Nicolás Maduro anunció que el próximo sábado se llevarán a cabo ejercicios de organización para afinar "aún más todos los mecanismos de defensa territorial", en un contexto marcado por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe que ha sido denunciada por Cuba. ( EFE/ PRENSA MIRAFLORES )

El Gobierno de Cuba tachó este viernes de "pretexto" para una agresión militar contra Venezuela la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su país está involucrado en un "conflicto armado no internacional" contra los cárteles del narcotráfico.

"Esta insólita notificación, que intenta legitimar y justificar acciones militares de mayor envergadura, pudiera constituir el pretexto para ejecutar una acción militar contra Venezuela", denunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex).

Una operación así, prosiguió la Cancillería estaría "en violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional".

El Minrex advirtió asimismo de que una agresión militar "directa" contra Venezuela "desencadenaría un conflicto armado" de "incalculables consecuencias para la paz, la seguridad y la estabilidad de Nuestra América" e instó a Washington a detenerla.

"Reiteramos el firme e inquebrantable apoyo de Cuba al Gobierno bolivariano y chavista de Venezuela y a la Unidad Popular y Militar del pueblo venezolano", agregó el comunicado.

Denuncias de despliegues militares

La Cancillería cubana, que ya ha denunciado en las últimas semanas el despliegue de medios militares aéreos y marítimos de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, consideró que éste es otro paso más de Washington en la misma dirección.

Estados Unidos anunció a finales de agosto pasado usaría "todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluyó el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

A comienzos de septiembre, la Armada estadounidense realizó un ataque aéreo en el sur del Caribe contra una lancha procedente de Venezuela, en el que murieron las 11 personas que se encontraban en el navío.

Cuba, aliado histórico de Venezuela, considera que esos hechos forman parte de una "escalada de acciones" desde Washington "para justificar una agresión militar" contra Venezuela con el fin de "adueñarse del petróleo y los recursos de Venezuela".

Washington mantiene desplegados en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico, lo que Venezuela denuncia como un intento de propiciar un "cambio de régimen".

La Administración de Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE. UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico.

Ello ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.