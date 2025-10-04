Nicolás Maduro pide a León XIV su "apoyo especial" para "consolidar la paz" en Venezuela

Fotografía cedida por Prensa Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno el 29 de septiembre del 2025. ( EFE/ PRENSA MIRAFLORES )

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al papa León XIV -a través de una carta- su "apoyo especial" para "consolidar la paz" de Venezuela, en un contexto en el que el líder chavista advierte sobre la "amenaza" que -asegura- representa el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

A través de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, informó que el embajador del país suramericano ante el Vaticano, Franklin Zeltzer, entregó la carta de Maduro al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

"Esta reunión fue propicia para hacer entrega de una carta del presidente Nicolás Maduro Moros, dirigida al papa León XIV, en la cual se le solicita el apoyo especial para consolidar la paz en Venezuela", indicó Gil, sin brindar más detalles sobre el contenido de la misiva.

Además, según el canciller, en este encuentro se realizaron "todas las coordinaciones necesarias para los eventos relativos a la canonización" del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, ambos venezolanos, pautada para el próximo 19 de octubre.

Venezuela permanece en tensión por el despliegue militar que ordenó el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Maduro considera un intento de propiciar un "cambio de régimen" en el país suramericano.

Este sábado se llevaron a cabo ejercicios de organización en Venezuela para afinar "aún más todos los mecanismos de defensa territorial", según Maduro, en un contexto marcado por la presencia militar de EE.UU. cerca de las costas venezolanas, donde mantiene al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados.

Durante la jornada de hoy, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, llamó a la unión para hacer de Venezuela "un gran poder" y enfrentar la hegemonía de Estados Unidos.

Cuatro muertos

Ayer, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, con un balance de cuatro muertos, en un mensaje en la red X.

"Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque (...) letal contra una embarcación narcotraficante afiliada a organizaciones designadas como terroristas", explicó el secretario de Guerra, que acompaña su mensaje de un video.