Asesinan a tiros a tres hombres en una barbería en Barranquilla

Sicarios asesinaron a tres hombres que estaban en una barbería de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, en el norte de Colombia, en un hecho ocurrido ayer, viernes 3 de octubre.

Hombres armados en moto llegaron al lugar y dispararon indiscriminadamente contra las víctimas. Dos murieron en el sitio, mientras que una tercera falleció mientras era trasladada a un centro médico, según medios locales.

Entre los asesinados se encuentra el dueño de la barbería. En el lugar se encontraban varios clientes y un barbero que recortaba a los niños; un joven mototaxista, que llegó en calidad de cliente, también murió en los hechos.

Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Villegas Ramírez, de 31 años de edad; José Robles Rocha, 24 años y Alejandro Osorio Piñeres, de 24 años.

"En este momento estamos adelantando todas las actividades investigativas que nos permitan dar con el paradero de los sicarios y poder determinar qué estructura criminal está tras de este hecho", manifestó a medios locales el brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante Policía Metropolitana de Barranquilla.

62 matanzas en lo que va de año

Con esta matanza, ya son 62 las que se han registrado en lo que va del año en Colombia, según datos de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La Defensoría del Pueblo emitió hace más de dos años una alerta temprana en la que advirtió el agravamiento de la situación de seguridad en el área metropolitana de Barranquilla, incluyendo los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia.

La alerta señaló un aumento de la violencia y de las actividades delictivas que afectan a la población civil, lo que ocasiona temor y vulnerabilidad, con hechos como homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones y amenazas.

Indepaz instó hoy a las autoridades locales y nacionales a implementar medidas urgentes para proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad de los habitantes, con el objetivo de prevenir la escalada de violencia y reducir el riesgo para la comunidad.