Hija de González Urrutia dice no saber nada de su esposo tras detención hace nueve meses

Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció este martes que no sabe "absolutamente nada" de su esposo, Rafael Tudares, desde que fue arrestado hace nueve meses.

"Nueve meses sin saber absolutamente nada de Rafael. Mi lucha es netamente humana, no busco protagonismo, no soy política y tampoco soy una amenaza para nadie, soy una mujer venezolana luchando por los derechos de sus hijos a tener a su papá al lado", señaló González en un video publicado en X.

Añadió que desde hace nueve meses su familia sigue con las "mismas preguntas elementales y básicas sin respuesta".

"¿Dónde está Rafael? ¿Cómo está Rafael? ¿Por qué me lo niegan? ¿Por qué no puedo entregarle su paquetería? ¿Por qué no puedo hacerle llegar sus medicinas?", cuestionó.

Meses de dolor

González sostuvo que han sido nueve meses de "mucho dolor y de mucha incertidumbre" pero también, dijo, de "mucho amor" porque son una familia "muy unida".

"Por eso sigo aquí y aquí seguiré luchando por los derechos de mis hijos y luchando por los derechos de mi esposo, quien es inocente", apuntó.

El pasado 23 de junio, Mariana González informó que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de "forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento"

Ese mes reiteró que su esposo no tiene "nada que ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad", en alusión a la crisis que se desató en el país tras la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora ante la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto en los comicios de julio de 2024.

La detención de Tudares se produjo el pasado 7 de enero -tres días antes de la investidura de Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también resultaron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.

