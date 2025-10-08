×
República Dominicana "repudia" el ataque contra Noboa y se solidariza con Ecuador

El ataque ocurrió la tarde del martes en la sureña provincia ecuatoriana de Cañar, a la que Noboa se trasladó para realizar actividades oficiales

    República Dominicana repudia el ataque contra Noboa y se solidariza con Ecuador
    De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, el vehículo en el que se transportaba el mandatario recibió impactos de bala y pedradas mientras se dirigía a un acto oficial en el municipio de El Tambo. (FUENTE EXTERNA)

    República Dominicana expresó este miércoles que "repudia" el ataque contra una caravana de vehículos en la que iba el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y manifestó su solidaridad con el pueblo de esa nación.

    "El Gobierno dominicano repudia el atentado contra el presidente Daniel Noboa y expresa su solidaridad con el hermano pueblo de Ecuador. Condenamos todo acto de violencia que atente contra la paz y la democracia", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en sus redes.

    El ataque ocurrió durante la tarde del martes en la sureña provincia ecuatoriana de Cañar, a la que Noboa se trasladó para realizar una serie de actividades oficiales.

    De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, el vehículo en el que se transportaba el mandatario recibió impactos de bala y pedradas mientras se dirigía a un acto oficial en el municipio de El Tambo. El presidente resultó ileso y continuó con su agenda.

    • Tras el ataque, la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto intento de asesinato contra el gobernante, al señalar que el vehículo presidencial recibió incluso un impacto de bala, algo que no alcanza a apreciarse en las imágenes difundidas por la misma Presidencia.
