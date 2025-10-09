Fuerzas políticas que sostenían a la presidenta Boluarte en Perú anticipan su destitución

Las fuerzas conservadoras que sostenían en el poder a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunciaron este jueves su intención de destituir a la mandataria a falta de seis meses para la celebración de las elecciones generales, donde varios de sus líderes son precandidatos presidenciales.

Hasta tres mociones de vacancia (destitución) presidencial fueron promovidas en el Congreso de Perú en el transcurso de la mañana de este jueves para declarar la incapacidad moral permanente de la jefa de Estado para enfrentar a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, luego de que una famosa banda de cumbia fuera tiroteada el miércoles durante un concierto en un local militar.

Entre los impulsores de las mociones para destituir a Boluarte están varios partidos cuyos líderes aspiran a ser candidatos presidenciales en los comicios de 2026, como el del ultraconservador Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, y el derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.

A su vez, el fujimorismo y el derechista partido Acción Para el Progreso (APP), los dos principales aliados de Boluarte en el Congreso, anunciaron su intención de apoyar la destitución de la gobernante, la más impopular de Latinoamérica al contar con una aprobación del 3 %, según varias encuestas.

Estos partidos, que forman parte de un desprestigiado Congreso que también cuenta con una popularidad que no supera el 5 %, han respaldado a Boluarte desde el momento que asumió la Presidencia en 2022 al suceder a Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, cuando este protagonizó un fallido intento de golpe de Estado ante el temor de ser destituido por el mismo Parlamento por indicios de corrupción.

Seis mociones previas fracasadas

Desde entonces ha habido seis mociones previas de destitución contra Boluarte y todas ellas habían fracasado gracias al apoyo de estos partidos, principales de APP y de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Estos partidos mantuvieron hasta ahora a Boluarte como presidenta pese a las numerosas investigaciones que la Fiscalía abrió con la mandataria, por episodios como los más de 50 muertos entre finales de 2022 e inicios de 2023 en la represión a la ola de protestas que pedía nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo.

Boluarte también se encuentra investigada por presunto enriquecimiento ilícito en el caso 'Rolexgate' al haber supuestamente recibido regalos suntuosos como relojes de lujo a cambio de favores, y por presunto encubrimiento al supuestamente favorecer la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, con el que Castillo y Bolaurte ganaron las elecciones de 2021.

Asimismo, la mandataria se encuentra investigada por no haber notificado debidamente que iba a estar incapacitada para despachar cuando fue sometida en secreto a una serie de operaciones de cirugía estética, momento en el que el Gobierno emitió una serie de decretos con firma presuntamente falsificada.

"Es inminente", dice congresista opositor

"La vacancia es inminente", aseguró el congresista opositor Jaime Quito, de Perú Libre, antes del inicio de una sesión del pleno donde el primer ministro, Eduardo Arana, fue convocado para explicar las acciones que ha tomado el Gobierno frente a la inseguridad y el crimen organizado.

Quito aseveró que "hoy mismo se puede resolver" y apuntó que "(Boluarte) quiere aferrarse con uñas y dientes porque en ese poder está garantizada su impunidad".

Por su parte, la bancada de Acción Popular, de centroderecha, señaló que no va a cambiar su decisión de apoyar la destitución de Boluarte con lo que explique el Gobierno ante el pleno.

A su vez, el también congresista derechista Juan Carlos Lizarzáburu apuntó que existen los votos suficientes para destituir a la gobernante, pese a que en su opinión deja un mal mensaje para la llegada de inversión extranjera al cambiar nuevamente el Gobierno.

87 votos definen el futuro de Boluarte

La moción de destitución requiere 33 firmas de congresistas para iniciar el trámite, 52 votos (la mitad más uno) para ser admitida a trámite y posteriormente 87 votos, equivales a dos tercios de la cámara, para sacar del poder al jefe de Estado.

En caso de que Boluarte sea destituida, en su lugar asumiría de manera interina la Presidencia el presidente del Congreso, que actualmente es José Jerí, del partido derechista Somos Perú, hasta la celebración de las nuevas elecciones convocadas para abril de 2026.

La incapacidad moral permanente fue la causa que ha llevado a que no logren terminar sus mandatos los presidentes Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), quien fue detenido y encarcelado tras un fallido intento de golpe de Estado que abrió la puerta de Palacio de Gobierno a su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.