Congresista peruano pide a Fiscalía impedimento de salida de país para presidenta Boluarte

El congresista peruano de izquierda Guillermo Bermejo solicitó este jueves a la Fiscalía el impedimento de salida del país para la presidenta Dina Boluarte ante los rumores de que pueda asilarse en una embajada, poco antes de que el Congreso debata las mociones de vacancia (destitución) contra la mandataria.

Bermejo difundió en la red social X el oficio dirigido al fiscal de la nación (fiscal general) interino, Tomás Gálvez, en el que le solicita que su despacho "realice las coordinaciones que correspondan para efectos de requerir el impedimento de salida del país de Boluarte en su condición de presidenta de la República del Perú".

El parlamentario indicó que hace este pedido porque la mandataria tiene carpetas de investigaciones por diversos delitos ante el Ministerio Público, "así como acusaciones constitucionales que se siguen ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso".

Precisó que algunos de los delitos que se investigan de manera preliminar son actos de corrupción y también "violaciones a los derechos humanos que fueron perpetrados por su gobierno" contra más de 49 peruanos que perdieron sus vidas en las protestas sociales a finales de 2022 e inicios de 2023.

"Señor fiscal de la nación, el presente pedido es en mérito a la situación actual que viene atravesando nuestro país, pues como es de público conocimiento, la señora Boluarte presenta dos mociones de vacancia presidencial que se están tramitando dentro del Congreso, de las cuales la gran mayoría ha suscrito, siendo inminente su desaforo", sostuvo Bermejo.

El parlamentario añadió que, de acuerdo a la Constitución y convenios internacionales de derechos humanos adoptados por Perú, los delitos de esta naturaleza se tienen que investigar y sancionar con el imputado presente, pues de lo contrario se estaría "garantizando impunidad para los deudos de las víctimas de estos crímenes perpetrados por este régimen".

El Congreso comenzará a debatir la noche el jueves a las 21:00 hora local (2:00 hora GMT del viernes 10 de octubre) las mociones de destitución presentadas por diversas bancadas parlamentarias por la "permanente incapacidad moral" de Boluarte para combatir el auge del crimen organizado.

Estas mociones surgieron durante la jornada después de que este miércoles un tiroteo contra una famosa banda de cumbia durante un concierto en un recinto militar dejó cinco heridos, entre ellos cuatro músicos.

El grupo de partidos conservadores que han apoyado a Boluarte desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022 fueron uno a uno manifestando su intención de destituir a la presidenta y antes de la votación, surgieron rumores de que ella misma anunciará su renuncia y que habría pedido asilo en alguna embajada, entre las que algunos periodistas locales mencionaron Brasil y Ecuador.