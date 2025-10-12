×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Trump
Trump

Trump asegura que le puede decir a Putin que si no termina la guerra dará misiles a Kiev

Sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas, pero anotó que habló sobre los misiles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en dos llamadas telefónicas este fin de semana.

    Expandir imagen
    Trump asegura que le puede decir a Putin que si no termina la guerra dará misiles a Kiev
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que está considerando decirle al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, permitirá el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev.

    El líder estadounidense sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas, pero anotó que habló sobre los misiles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en dos llamadas telefónicas este fin de semana.

    "(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo", dijo Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio.

    RELACIONADAS

    No obstante, Trump reconoció que esto supondría una escalada del conflicto.

    Zelensky lleva mucho tiempo solicitando misiles Tomahawk a Estados Unidos.

    El alcance de 1,500 metros de estas armas podría fácilmente poner a Moscú en el punto de mira de Ucrania, según la CNN

    RELACIONADAS
    TEMAS -
    • Trump
    • PUTIN
    • Misiles

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 