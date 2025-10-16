El candidato argentino en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre Hernán Damiani, de la Unión Cívica Radical (UCR, de centro derecha), falleció a los 66 años tras sufrir un infarto cuando participaba en un debate político transmitido en directo por un canal de streaming.

Damiani, que se presentaba a las elecciones por la provincia de Misiones, en el norte de Argentina, participaba como invitado junto a otros candidatos en el programa La Casa y, a pocos minutos de comenzar, sufrió un infarto. A continuación fue trasladado, de urgencia, al hospital Madariaga de Posadas, donde se confirmó su fallecimiento.

El candidato tenía una extensa trayectoria política en Misiones, provincia argentina conocida en el exterior por albergar las cataratas de Iguazú:

Fue diputado provincial en dos períodos durante los años noventa del siglo XX

Ocupó un escaño en el Congreso Nacional

En la actualidad, integraba la lista de UCR para las legislativas del 26 de octubre

Momento del hecho

Tras el suceso, los conductores del programa pidieron no difundir las imágenes del momento en el que le sobrevino el infarto por respeto a la familia, mientras que YouTube retiró la grabación original del debate para evitar su reproducción.

Su muerte generó una fuerte conmoción en el ámbito político local. "Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y fuertes convicciones", expresó en redes sociales el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

