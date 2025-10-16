Renuncia el ministro de Energía de Boric por un escándalo en las cuentas de la luz

El ministro chileno de Energía, Diego Pardow, presentó este jueves su renuncia. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro chileno de Energía, Diego Pardow, presentó este jueves su renuncia al cargo en medio de un escándalo por un error en el cálculo de las cuentas de la luz.

La Presidencia chilena dijo en un comunicado que "agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Diego Pardow" e informó que asumirá la cartera de Energía el actual ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, que combinará la gestión de ambos ministerios.

Un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), un organismo público encargado de la regulación, el análisis y la asesoría técnica del sector energético chileno, detectó el pasado martes un error en el mecanismo de cálculo de las tarifas eléctricas, lo que incrementó durante algún tiempo las cuentas de la luz de los consumidores del país suramericano.

Te puede interesar Boric hace inédito uso del permiso paternal tras el nacimiento de su primera hija

De acuerdo con el estudio, publicado en exclusiva por el canal de noticias T13, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue aplicado dos veces en períodos anteriores, generando un alza en las cuentas superior a la que correspondía.

La continuación de Pardow en el Gobierno del presidente Gabriel Boric pendía de un hilo, ya que parlamentarios de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron el miércoles su intención de presentar una acusación constitucional (juicio político) contra el ya exministro y que fue sumando adeptos con las horas.

La oposición también pide la renuncia del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, ya que el error metodológico se aplica, según el informe, desde 2017.

El precio de la electricidad es una de las principales preocupaciones de millones de chilenos, sobre todo desde mediados de 2024, cuando se descongelaron las tarifas eléctricas.

Los precios de la luz fueron congeladas en noviembre de 2019 por el Gobierno del expresidente conservador Sebastián Piñera, en medio del estallido social que azotaba entonces al país, y fueron extendidas en 2022 como parte de las medidas implementadas para mitigar los efectos económicos de la pandemia.

La renuncia de Pardow tiene lugar en plena campaña electoral para las presidenciales de noviembre y todos los candidatos, incluida la izquierdista y exministra de Boric, Jeannette Jara, llevan pidiendo responsabilidades desde que se conoció el informe y la devolución a los clientes de los cobros extra.

Te puede interesar Boric entrega archivos hasta ahora reservados a familiares de víctimas de la dictadura