Diputados de España y Latinoamérica contra una posible intervención de EE. UU. en Venezuela

Un grupo de 84 diputados y dirigentes políticos de España y América Latina pidieron este jueves defender "la soberanía y la paz" frente a una "inminente amenaza de intervención armada en Venezuela", en una carta abierta difundida por la Internacional Progresista.

El documento, titulado 'Declaración por la soberanía, la seguridad y la paz de nuestro continente', denuncia que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, "está intensificando una peligrosa escalada militar frente a las costas de Venezuela, desplegando fuerzas navales en el Caribe en preparación para una posible intervención armada".

Los firmantes, entre ellos los españoles Manu Pineda, Irene Montero y Oriol Junqueras, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y la argentina Cecilia Nicolini, piden defender la soberanía regional y la 'Zona de Paz' declarada hace una década por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

"Esta declaración representó la voluntad colectiva de nuestros pueblos: resolver nuestras diferencias a través del diálogo y la cooperación, y no a través de la violencia y la intervención. Hoy, ese triunfo está bajo amenaza", señalan.

"El pretexto es conocido", afirman los parlamentarios, que recuerdan que Washington justifica la operación "como un medio para combatir los cárteles".

Sin embargo, alertan de que la primera 'guerra contra las drogas' estadounidense en los años 70 demostró que esa estrategia "solo trajo derramamiento de sangre, despojo y desestabilización" en la región.

Cambio de régimen

Según los diputados, que también incluyen a la brasileña Manuela D'Ávila y la cubana Mariela Castro, la 'guerra' de Trump contempla un cambio de régimen en Venezuela "pero no acabará ahí", pues "Estados Unidos ya está amenazando con ataques ilegales con drones en suelo mexicano en nombre de su 'seguridad nacional".

"Si no defendemos la paz ahora, corremos el riesgo de una nueva ola de intervenciones armadas en toda la región, lo que desencadenaría una crisis humanitaria de proporciones inimaginables en todos nuestros países", advierten los signatarios.

"La historia no puede repetirse", subrayan, y avisan de que las intervenciones militares de EE. UU. en el siglo XX "resultaron en dictaduras, desapariciones y décadas de trauma" en América Latina.

"Solo la unidad de todas las fuerzas políticas organizadas de América Latina y el Caribe es lo suficientemente poderosa como para evitar esta catástrofe", concluye la carta.