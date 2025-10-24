Cuba declara en "fase informativa" a su mitad oriental por la amenaza de Melissa

Fotografía satelital cedida el 23 de octubre por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), donde se muestra la localización de la tormenta Melissa en el mar del Caribe. ( EFE/ OFICINA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN OCEÁNICA Y ATMOSFÉRICA DE ESTADOS UNIDOS )

El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba declaró este viernes en "fase informativa" a seis de las 15 provincias ante la amenaza de la tormenta tropical Melissa, que según los pronósticos se convertirá en un huracán de gran intensidad el próximo fin de semana.

En una nota publicada en X, la Defensa Civil señaló que basó su decisión en la advertencia del Instituto de Meteorología (Insmet) de que en las últimas horas la circulación de Melissa se encuentra interactuando con una vaguada, provocando "el incremento de la humedad y la inestabilidad" sobre la isla.

La fase informativa regirá a partir de las 14:00 hora local (18:00 GMT) de esta jornada para las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey (centro-este).

Al respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, alertó en X que "son muy altas" las probabilidades de que Melissa afecte al país en los próximos días.

Además, refirió que las provincias que podrían sufrir sus impactos "están tomando medidas" y consideró "importante prever cada detalle" para proteger a la población y "cumplir los planes".

La Defensa Civil señaló que tanto su Estado Mayor como los institutos estatales de Meteorología y de Recursos Hidráulicos mantienen "vigilancia" sobre Melissa.

Fortalecimiento gradual

El Insmet prevé su "fortalecimiento gradual, seguido de una rápida intensificación" y sitúa a la tormenta a unos 260 kilómetros al sur-sudeste de Kingston (Jamaica), con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora mientras se acerca con movimiento lento a Jamaica y los mares al sur de Cuba.

A finales de septiembre la tormenta tropical Imelda impactó con fuertes lluvias la región oriental de la isla, donde dejó dos fallecidos, varios miles de desplazados, inundaciones, deslaves, ríos desbordados y derrumbes de viviendas, entre otros daños.

Los meteorólogos cubanos han advertido que en la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico y Mar Caribe, vigente del 1 de junio al 30 de noviembre, será "muy activa", con la posible formación de ocho huracanes.

Además, han señalado que las probabilidades de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es elevada (75 %), mientras que es del 50 % para que uno de procedencia atlántica penetre en el Mar Caribe y afecte a la isla.

En la temporada ciclónica de 2024 dos huracanes golpearon fuertemente a la isla. El primero fue el citado Óscar y luego Rafael, de categoría 3, castigó el occidente cubano y provocó el colapso total del sistema eléctrico nacional.