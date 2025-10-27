Petro tacha de "criminal y arbitrario" intento de Leopoldo López de vincularlo con narcos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en la plaza de Bolívar, en Bogotá (Colombia). ( EFE/ CARLOS ORTEGA )

El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este lunes de "criminal y arbitrario" el intento del opositor venezolano Leopoldo López de vincularlo con la "estructura criminal" de la que supuestamente hace parte el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario", expresó Petro en la red social X.

Apoyador de Maduro

El opositor venezolano acusó hoy a Petro de convertirse "en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro" y sugirió que eso pueda darse porque pertenezca "a la misma estructura criminal".

"Lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro y, por supuesto, que eso debe tener una motivación detrás: o Petro es parte de esa misma estructura criminal, o se beneficia de esa estructura, o tiene algún interés que lo esté beneficiando", dijo López en una rueda de prensa en Madrid, donde está exiliado desde 2020.

En ese sentido, el presidente colombiano le respondió que solo vive de su sueldo y que sus "movimientos bancarios están claramente definidos en los bancos".

"Ni un peso más. No tengo cuentas en el extranjero ni bienes. Mi único bien es la casa que hice para mis hijos, terminada antes de ser alcalde; de ella debo dinero al banco y no vive nadie en ella. No tengo más bienes ni en Colombia ni fuera del país, así que deje de ser majadero (bobo)", expresó Petro a López.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes pasado la inclusión de Petro, su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esto implica el bloqueo de sus activos en EE. UU. y la prohibición de transacciones con ellos.