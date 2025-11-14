Maduro expresa a Al Sisi la voluntad de impulsar la cooperación tras 75 años de relaciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante la Gran Marcha de la juventud en Caracas (Venezuela). ( EFE/ MIGUEL GUTIERREZ )

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este viernes a su homólogo de Egipto, Abdelfatah al Sisi, la voluntad de su Gobierno de "continuar impulsando una agenda de cooperación estratégica", según un comunicado oficial emitido a propósito de los 75 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En el texto, el Gobierno venezolano dijo celebrar "con profundo orgullo y alegría el 75 aniversario del establecimiento de relaciones" bilaterales, y ratificó "los auténticos vínculos de hermandad y cooperación" entre Caracas y El Cairo.

Siete décadas

El chavismo señaló que, durante estas más de siete décadas, Venezuela y Egipto "han construido vínculos de amistad armoniosos e ininterrumpidos en los que ambas naciones han establecido un esquema de cooperación mutuamente beneficioso, nexos históricos que se profundizan cada día más en favor de la construcción de un destino común lleno de bienestar y progreso".

"El presidente Nicolás Maduro Moros transmite su júbilo por este hito histórico al presidente Abdelfatah al Sisi y reitera la plena voluntad de Venezuela de continuar impulsando una agenda de cooperación estratégica, con la realización del II Mecanismo de Consultas Políticas y la II Comisión Mixta Intergubernamental", señaló Caracas, sin dar más detalles de ambos compromisos.

Según el Ejecutivo chavista, Caracas y El Cairo "comparten una posición de principios irrenunciable en el escenario global en defensa de las causas justas de la humanidad, las normas del derecho internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, como el respeto a la soberanía, el derecho a la libre determinación y el fomento del diálogo constructivo en favor de la paz".

"Seguiremos avanzando en una agenda conjunta que consolide un mundo más justo, multicéntrico y pluripolar", agregó.

En julio pasado, el Gobierno venezolano inauguró en Caracas la Feria Internacional del Libro (Filven) 2025 con Egipto como país invitado de honor, en un acto encabezado por el mandatario venezolano, quien recibió a una delegación del país africano encabezada por el ministro de Cultura, Ahmed Fouad Abdelsalam Hanno.

Entonces, Maduro envió un "saludo muy especial" a su homólogo egipcio, con quien dijo tener "relaciones de afecto, de respeto, de amistad".