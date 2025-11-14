¿Hiperinflación en Venezuela... otra vez?

Personas compran alimentos en un puesto informal este miércoles, en Caracas (Venezuela). ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

Una bolsita con lo justo, la compra para el día: el bolsillo de los venezolanos se queda corto ante un alza abrumadora de los precios que anuncian lo que para muchos expertos es inevitable, el regreso de la hiperinflación.

La inflación en Venezuela llegó al 130,000 % anual en 2018, la cresta de un período hiperinflacionario de cuatro años que cerró en 2021.

El año pasado fue de 48 %, según el presidente izquierdista Nicolás Maduro. El Banco Central no publica el indicador desde octubre de 2024.

El FMI proyecta 548 % de aumento de precios para este año y 629 % para 2026. Otros economistas apuntan a un alza incluso por encima del 800 %.

Jacinto Moreno lo vive en la práctica. "Si ganamos 20 bolívares, nos gastamos 50", resume este comerciante informal a la AFP en el centro de Caracas. "Todos los días suben los precios".

Maduro se felicita por su gestión de la economía, que asegura está bajo asedio de Estados Unidos entre sanciones económicas y ahora un despliegue militar en el Caribe que denuncia como una amenaza de derrocamiento y un intento de apoderarse de las riquezas petroleras de Venezuela.

Proyecta un crecimiento del PIB mayor al 9 % en 2025. El FMI estima 0.5 % y algunos analistas 3 %.

"No alcanza"

Norma Guzmán sale de la tienda con tres tomates en una bolsa.

"Hago (la compra en el) mercado a diario porque no alcanza", dice esta ama de casa.

El economista Oscar Torrealba proyecta una inflación de 811 % para 2025. "Esto indiscutiblemente nos acerca mucho a un escenario hiperinflacionario", señala.

"Para poder considerar hiperinflación en un país, debe tener variaciones (de precios) por encima del 50 % mensual durante tres períodos (meses) consecutivos", explica este analista basado en Colombia.

Otros expertos señalan que una inflación interanual de 500 % ya se considera hiper, sobre todo porque en el mundo el indicador es bajo. Es una teoría que desplaza la definición de mediados del siglo XX de 50 % mensual por un año.

Pocos economistas que viven en Venezuela se atreven a desafiar en público el discurso oficial, después de que a mediados de año fueran detenidos varios profesionales, incluido un exministro de Finanzas.

Los arrestos nunca fueron anunciados de manera oficial, pero coincidieron con una serie de operativos policiales contra la divulgación del precio del dólar paralelo en páginas que fueron eliminadas.

La referencia quedó entonces a libre albedrío del cambista o referencias en criptomonedas.

"Más acelerado"

No hay escasez en Venezuela a diferencia de los años de la crisis profunda, cuando la gente hacía horas de fila para comprar medio kilo de café o azúcar.

Maduro abordó entonces la situación con más disciplina fiscal, paró la emisión de moneda, relajó controles y despenalizó el uso del dólar, que pasó a ser la moneda de facto. De hecho, Venezuela reporta una inflación en dólares, que Torrealba ubicó en octubre en casi 80 % anual.

El dólar es de hecho la clave de este nuevo escenario inflacionario en un momento económico con poco margen para la acción.

Uno de los principales proveedores de divisas al sistema era la petrolera Chevron, que opera ahora de manera limitada y paga regalías al Estado en crudo y no en dinero como antes.

Venezuela vende ese petróleo en el mercado negro con grandes descuentos.

Ahora, con menos dólares en el mercado se disparó una brecha cambiaria que ha llegado a superar el 60% entre la cotización oficial y la paralela.

En lo que va de año la cotización del dólar se disparó casi 400 %.

"Eso lo trasladamos a la inflación", explica Juan Carlos Valdez, profesor de Economía Política y diputado electo por el oficialismo. Solo que la inflación sube a un ritmo "más acelerado que el movimiento del tipo de cambio" por los ajustes que hacen los comerciantes para cuidarse las espaldas, argumenta.