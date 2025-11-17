El 'No' se consolida en el referéndum de Ecuador con más el 98 % escrutado

La asambleísta Valentina Centeno (d) habla junto al presidente de la Asamblea de Ecuador, Niels Olsen, y la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (i) en una rueda de prensa, donde reconocieron los resultados del referéndum este domingo, en Olon (Ecuador). ( EFE/JONATHAN MIRANDA )

El rechazo a la consulta popular y referéndum impulsados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se consolida al haberse escrutado más del 98 % de los votos, en lo que se ha convertido en un duro revés para el Gobierno.

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), el 'No' venció en las cuatro preguntas, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, acaparan el mayor rechazo, con un 60.64 % y un 61.65 %, respectivamente.

En la pregunta con la que Noboa buscaba dejar de financiar a los partidos políticos con dinero público, el 'No' logró 58 % y el 'Sí', 41.93 %, mientras que en la que apuntaba a reducir de 151 a 73 los integrantes de la Asamblea Nacional, el 'No' alcanzó el 53.47 % frente a un 46.53 % del 'Sí'.

En la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, sede del Ejecutivo, el 'No' ganó con más de 15 puntos porcentuales en la pregunta de las bases extranjeras y con más de 19 en la de la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, en la relacionada con la financiación a los partidos políticos, la diferencia fue de cerca de 7 puntos, mientras que en la de la reducción de integrantes del Parlamento ganó el 'Sí' con algo más de 3 puntos porcentuales.

Si bien la mayoría de provincias rechazaron, en general, las propuestas de Noboa, la andina de Tungurahua fue la única en la que ganó el 'Sí' en todas las preguntas.

Voluntad del pueblo

El presidente Noboa ha señalado que respeta la voluntad del pueblo, pero que su compromiso no cambia, por lo que seguirán "luchando sin descanso por el país" que los ecuatorianos merecen, con las herramientas que tienen.

Una afirmación secundada por los ministros más visibles de Noboa: Gian Carlo Loffredo (Defensa) aseveró: "En nuestro ADN no está rendirnos, más firmes que nunca" y John Reimberg (Interior) apuntó: "Nuestro compromiso con el país es inquebrantable. Seguimos trabajando".

Mientras que Zayda Rovira (Gobierno) aseguró que seguirán "trabajando con la fuerza, la claridad y la determinación que caracterizan" al Gobierno.

De su lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, que lideraba la campaña en rechazo a las propuestas de Noboa, consideró que el 'No' unió a Ecuador como país, que ha dicho "basta de abusos, basta de amenazas a nuestros derechos".