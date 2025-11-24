La aerolínea Estelar suspende vuelos desde Venezuela a España hasta el 28 de noviembre

El domingo, las aerolíneas Laser y Estelar informaron que operaban con normalidad en Venezuela, al igual que Rutaca y Venezolana. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea venezolana Estelar anunció este lunes la suspensión de sus vuelos correspondientes a la ruta Caracas-Madrid entre el 24 y el 28 de noviembre por, dijo, motivos operacionales de su proveedor aéreo Iberojet.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la empresa aseguró estar trabajando en la reprogramación de su itinerario hacia Madrid y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados.

Igualmente, la aerolínea local Laser comunicó la reprogramación de su vuelo previsto para este lunes hasta Madrid para el próximo jueves 27 de noviembre, también por motivos operacionales, según la información difundida en Instagram, de su empresa aliada Plus Ultra.

El domingo, Laser y Estelar informaron que operaban con normalidad en Venezuela, al igual que Rutaca y Venezolana, luego de que otras compañías aéreas cancelaran sus vuelos hacia el país tras el aviso de la Administración Federal de Aviación de EE. UU. de "extremar la precaución" al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Laser ofrece rutas hacia España y Curazao, mientras que Estelar viaja a Panamá y a la nación europea.

Entretanto, la estatal venezolana Conviasa informó, en un comunicado en Instagram, que la totalidad de sus vuelos nacionales e internacionales se "están ejecutando en total normalidad".

El sábado, Iberia (España), Tap (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) informaron que suspendieron sus vuelos hacia Venezuela y el domingo se sumó a esta decisión Turkish Airlines (Turquía) y Latam Airlines.

Iberia fue la primera en tomar la decisión de cancelar sus vuelos a Venezuela y precisó que irá evaluando la situación para decidir cuándo retoma sus operaciones.

TAP canceló sus vuelos programados para el sábado y otro del próximo martes con destino a Venezuela, mientras que Gol dejó sin efecto los viajes que tenía previstos para este fin de semana, una decisión que -apuntó- se limita a estas fechas "por el momento".

Latam hizo lo mismo con sus vuelos previstos para este domingo y el lunes desde Bogotá a Caracas, mientras que Turkish con los que tenía planeados hacia Venezuela entre el 24 y 28 de noviembre, según confirmó a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

Despliegue militar

El aviso de la Administración Federal de Aviación de EE. UU. se produjo en momentos en que ese país mantiene un despliegue militar en el Caribe que Donald Trump afirma está dirigido a combatir el narcotráfico, pero que el Gobierno de Nicolás Maduro interpreta como una "amenaza" de "invasión" y como un intento de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.