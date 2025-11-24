×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
vuelos en Venezuela
vuelos en Venezuela

Venezuela coordina acciones para garantizar continuidad de vuelos tras aviso de precaución

El Ministerio de Transporte venezolano precisó que "el mensaje central de la reunión fue la confianza

    Expandir imagen
    Venezuela coordina acciones para garantizar continuidad de vuelos tras aviso de precaución
    Fotografía de viajeros en un área este lunes, del aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía (Venezuela). (FUENTE EXTERNA)

    Autoridades gubernamentales y representantes de aerolíneas en Venezuela se reunieron este lunes para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes, luego de que varias compañías cancelaran sus vuelos ante el aviso internacional emitido por EE. UU. de "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano.

    En una publicación en Instagram, el Ministerio de Transporte precisó que "el mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros". 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 