Venezuela coordina acciones para garantizar continuidad de vuelos tras aviso de precaución

Fotografía de viajeros en un área este lunes, del aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía (Venezuela). ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades gubernamentales y representantes de aerolíneas en Venezuela se reunieron este lunes para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes, luego de que varias compañías cancelaran sus vuelos ante el aviso internacional emitido por EE. UU. de "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano.

En una publicación en Instagram, el Ministerio de Transporte precisó que "el mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros".