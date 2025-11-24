Venezuela rechaza designación como grupo terrorista del "inexistente" Cartel de los Soles

El Gobierno de Nicolás Maduro instó a la Administración de Trump a rectificar esta "errática política de agresiones y amenazas" contra Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes que EE. UU. designe como grupo terrorista al que considera "inexistente" Cartel de los Soles y apuntó que la Administración de Donald Trump reedita una "vil mentira" para justificar así una intervención.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que esta "infame y vil mentira" busca justificar una intervención "ilegítima e ilegal" contra Venezuela "bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen".

"Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder a estas infamias y calumnias. Afortunadamente, el pueblo venezolano está más unido y cohesionado que nunca, atendiendo la vida nacional en todas sus dimensiones y encaminado en las festividades navideñas", agregó.

A su juicio, esta nueva "maniobra" de Estados Unidos fracasará como las "recurrentes agresiones" anteriores.

Política de agresiones

El Gobierno de Nicolás Maduro instó a la Administración de Trump a rectificar esta "errática política de agresiones y amenazas", rechazadas, dijo, por el propio pueblo norteamericano, y que, advirtió, "afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, adelantó el pasado 16 de noviembre la designación, a partir de este lunes, del Cartel de los Soles como un grupo terrorista extranjero (FTO), organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y del Gobierno venezolano.

Esta decisión se dio a conocer después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. ya catalogara en julio al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), aunque el Gobierno venezolano insiste en que esta agrupación es un "invento" de Estados Unidos.

Pese a que las autoridades estadounidenses aseguran que el Cartel de los Soles (nombre que supuestamente procede de las insignias que lucen los generales) es un grupo integrado principalmente por militares venezolanos desde los años noventa del siglo XX, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Fue entonces cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia de este grupo que asegura encabezan Maduro y su titular de Interior, Diosdado Cabello.