Aterriza en Venezuela un avión estadounidense con migrantes en medio de crisis de vuelos

Fotografía que muestra aviones en la pista del aeropuerto este miércoles, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía (Venezuela). ( EFE/ RONALD PENA R )

Un avión de Estados Unidos con 175 migrantes deportados aterrizó este miércoles en Venezuela, en medio de la crisis por la cancelación en cascada de vuelos internacionales, provocada por el reciente aviso del país norteamericano sobre "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, en medio del despliegue militar de Washington en la región.

Una fuente del Ministerio de Transporte venezolano dijo a EFE que el avión de la estadounidense Eastern Airlines, procedente de Arizona (EE. UU.), aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, con 142 hombres y 26 mujeres, además de dos adolescentes y cinco niños.

"Aterrizó un avión estadounidense en Maiquetía con tripulación estadounidense y no hay peligro en el espacio aéreo venezolano. Llegaron y se van seguros. Es el doble discurso de la Administración de (Donald) Trump", dijo la fuente.

El vuelo de repatriación, el número 92 en lo que va de 2025, llegó a las 11.45 hora local (15.45 GMT), quince minutos antes del vencimiento del plazo de 48 horas que otorgó el Gobierno venezolano a las aerolíneas para que retomen las operaciones, con la advertencia de que, en caso contrario, revocará sus permisos de "vuelo permanente".

Aerolíneas afectadas

Iberia, Air Europa y Plus Ultra, así como Tap, Avianca, Gol, Latam y Turkish Airlines, anunciaron la suspensión de sus vuelos tras la alerta emitida el viernes por EE.UU.

Las compañías aéreas españolas consultadas por EFE dicen que, ante todo, priman la seguridad y siguen las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) que pidió no sobrevolar el país latinoamericano y parte del Caribe.

Al menos 6,000 pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y Caracas durante estos días se han visto afectados.

Las venezolanas Laser y Estelar, que viajan hacia Madrid con los proveedores Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, también anunciaron la suspensión de sus vuelos hasta el 1 de diciembre, luego de la recomendación de AESA.

Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las locales Avior y Conviasa (estatal), mantienen sus operaciones activas.

Para este miércoles, según constató EFE, están confirmados los vuelos desde Colombia, Curazao y Panamá, mientras que los previstos desde Madrid y Turquía no aparecen publicados en el Sistema de Información de Vuelos del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.