Diosdado Cabello advierte que no habrá reglas para los que quieran invadir Venezuela

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió este miércoles que no habrá reglas para los que quieran invadir su país, en momentos de tensión por el despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el Gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una "amenaza" de invasión o un intento de propiciar un cambio de régimen.

En su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello advirtió que quien "ose poner un pie en Venezuela se va a encontrar con la furia de un pueblo".

"No amenazamos a nadie, no nos metemos con nadie, queremos vivir en paz, somos pacíficos. Pero sépalo, lo hemos dicho muchas veces. Probablemente sea fácil entrar, el problema va a ser salir. No digan que no les estamos avisando. Aquí no hay reglas, una vez que alguien ponga un pie en Venezuela", subrayó el considerado número dos del chavismo.

Desde agosto pasado, EE.UU. ha reforzado su presencia militar en el Caribe -que amplió luego al Pacífico latinoamericano- con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela.

El Gobierno de Maduro considera estas acciones como una "amenaza", aunque la Administración de Donald Trump enmarca el despliegue en su iniciativa 'Lanza del Sur' y en la lucha contra el narcotráfico.

Este miércoles, la Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló que aviones bombarderos B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe, después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea de ese país que instó a "extremar la precaución" en la zona.