El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, presenta su renuncia al cargo

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Alejandro Gertz Manero, firmó este jueves su renuncia al cargo, en una carta enviada al Senado.

"(La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum) me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco", expuso en su misiva.

En ella, Gertz apuntó que su renuncia como fiscal general tiene vigencia "a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan".

Además, pidió al Senado iniciar al proceso para la ratificación de su nombramiento con el que le "ha honrado la presidenta" y para "así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano".

La confirmación llega después de un día de rumores y especulaciones sobre la salida de Gertz Manero de la Fiscalía, cargo que desempeñaba desde 2019 y cuyo mandato se extendía originalmente hasta 2028.

