Venezuela dice que hay Gobiernos "genuflexos" que se prestan para militarizar el Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este jueves que hay Gobiernos "genuflexos" que se prestan para militarizar el Caribe, luego del anuncio de EE. UU. de que utilizará de manera "provisional" dos aeropuertos de República Dominicana, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Hay Gobiernos genuflexos (...) que se prestan para el juego imperialista, para militarizar el Caribe, para hacer del Caribe un mar cerrado para sus intereses y ese mar Caribe tiene historia también de patriotismo, de sacrificio, de libertad e independencia", señaló Padrino López en el acto de aniversario de la Aviación Militar Bolivariana (AMB).

El titular de Defensa le pidió a esos Gobiernos, sin hacer mención específica a alguno, que dejen de actuar en contra vía del sentimiento de sus pueblos que, añadió, quieren paz, desarrollo y emerger en este "nuevo mundo que está naciendo de oportunidades, de igualdad, de respeto mutuo entre las naciones".

"Entonces, alerta Venezuela, alerta Fuerza Armada Nacional Bolivariana", apuntó.

EE. UU. usará aeropuertos de RD

EE. UU. utilizará de manera "provisional" dos aeropuertos de República Dominicana como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación 'Lanza del Sur', afirmaron este miércoles el presidente dominicano Luis Abinader y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, tras reunirse en el Palacio Nacional.

Los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro, ambos en la provincia de Santo Domingo, destinarán áreas para el transporte de equipo y personal técnico como parte de las operaciones de Washington en el Caribe, afirmó Abinader en presencia de Hegseth, el primer secretario de Guerra estadounidense en realizar una visita oficial al país.

Abinader no ofreció mayores detalles sobre el alcance de esta colaboración, aunque dijo que se enmarca dentro de los "permisos especiales" concedidos a Estados Unidos bajo los protocolos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

La visita de Hegseth fue anunciada por el Gobierno dominicano como parte del reforzamiento de la lucha de ambos países contra el narcotráfico internacional y en momentos en que Estados Unidos ejecuta una operación de destrucción de lanchas rápidas que salen de Suramérica y que el Gobierno de Donald Trump asegura tenían como destino a Estados Unidos.

