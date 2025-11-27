Venezuela transmite nuevamente sus inquietudes a ONU sobre "amenazas militares" de EE. UU.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, sostuvo una reunión este jueves con el coordinador residente de la ONU en el país suramericano, Gianluca Rampolla, en la que le expresó nuevamente las inquietudes del Ejecutivo de Nicolás Maduro sobre las "amenazas militares" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue aéreo y naval en el mar Caribe.

"Subrayamos la urgencia de que el Sistema de Naciones Unidas adopte una postura firme en la defensa de nuestra región de América Latina como zona de paz y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas por parte de todos los Estados", señaló Gil en una publicación en Telegram, donde compartió fotografías del encuentro.

Además, dijo que la reunión tuvo como objetivo fortalecer la cooperación, "fundamentada en el respeto a la soberanía y en el liderazgo del pueblo venezolano organizado", sin ofrecer mayores detalles.

ONU pidió diálogo entre ambas naciones

El pasado 18 de noviembre, la ONU alentó a Estados Unidos y Venezuela a establecer un "diálogo" y les ofreció sus "buenos oficios", pese a que reconoció entonces que ninguna de las partes ha dado señales de querer que la organización internacional se "involucre" en su disputa como mediadora.

El portavoz de la Secretaría General, Farhan Haq, no aclaró en ese momento si el secretario general de la ONU, António Guterres, ha tratado con funcionarios de EE.UU. sus potenciales acciones en Venezuela, pero expresó disposición a mediar diplomáticamente teniendo en cuenta que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha manifestado voluntad de dialogar.

Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar confiado en la victoria en caso de que su país se declare como "república en armas", en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, y pidió a la fuerza aérea estar "alertas y listos".

El lunes, el Departamento de Estado de EE. UU. designó al denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, que la Administración de Donald Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un "invento".

A este escenario de tensiones se ha sumado desde el pasado sábado una crisis de conectividad aérea en Venezuela por la cancelación de vuelos internacionales, luego de que EE. UU. instara a "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio de este país y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Caracas revocó este miércoles las concesiones a las compañías Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, que suspendieron sus vuelos después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. instara a "extremar la precaución" al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe en medio de la movilización militar ordenada por Washington.