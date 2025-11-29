Colombia permitirá registrar identidades trans y no binarias en documentos oficiales

Fotografía de archivo de una integrante de la comunidad LGTBI sosteniendo una bandera en Bogotá, Colombia, durante una marcha. ( EFE/ CARLOS ORTEGA )

Los ciudadanos de Colombia podrán seleccionar las categorías "trans" y "no binario" en el campo correspondiente al sexo en sus documentos de identidad. La medida, anunciada este viernes por la Registraduría Nacional del Estado Civil, busca facilitar el reconocimiento legal de personas con identidades de género diversas.

Según informó el registrador nacional, Hernán Penagos, la actualización estará disponible en las más de 1,200 oficinas de la Registraduría a nivel nacional. "En cada una de las estaciones integradas de servicio se va a incluir todo este proceso", señaló durante una rueda de prensa en Bogotá.

La disposición aplicará para cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad y registros civiles. Penagos calificó esta implementación como un avance en términos de inclusión dentro del sistema democrático colombiano.

El funcionario agregó que, con miras a las elecciones de 2026, el organismo trabaja en garantizar el ejercicio de los derechos políticos sin discriminación.

Jornadas

Desde 2022, la Registraduría ha realizado 17 jornadas de identificación dirigidas a la comunidad LGBTIQ++, en las cuales se han entregado más de 750 documentos, incluyendo cédulas, tarjetas de identidad y registros civiles.

Por otra parte, según un informe de la organización Caribe Afirmativo, en 2024 se registraron al menos 164 asesinatos en Colombia vinculados a la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. Esta cifra representa un aumento del 3.8 % respecto a 2023.

Las mujeres trans fueron el grupo más afectado, concentrando el 18 % de los casos reportados.

