El papa lamenta "el uso de la religión para justificar las guerras", en misa en Estambul

El pontífice habló durante la misa que celebró en Estambul ante 4,000 personas. ( EFE )

El papa León XIV denunció este sábado que "vivimos en un mundo en el que, con demasiada frecuencia, la religión se utiliza para justificar guerras y atrocidades", durante la misa que celebró en Estambul ante 4,000 personas de la pequeña comunidad católica del país.

"Vivimos en un mundo en el que, con demasiada frecuencia, la religión se utiliza para justificar guerras y atrocidades. Sin embargo, nosotros sabemos que, como afirma el Concilio Vaticano II, la relación del hombre para con Dios Padre y con los demás hombres sus hermanos están de tal forma unidas que, como dice la Escritura: el que no ama, no ha conocido a Dios", dijo el papa en su homilía.

Por eso, se dirigió a los fieles, "queremos caminar juntos, valorando lo que nos une, derribando los muros del prejuicio y la desconfianza, favoreciendo el conocimiento y la estima mutua, para dar a todos un fuerte mensaje de esperanza y una invitación a convertirse en "artífices de la paz".

León XIV celebró la misa en el palacio de deportes Volkswagen Arena de Estanbul ante cerca 4,000 fieles, una representación de los 33,000 católicos, el 0,04 % de la población, que quedan en el país. Sobre todo entre los que agotaron en poco tiempo las invitaciones muchos migrantes, latinoameticanos, filipinos, polacos y españoles.

Entre ellos, varias familias de los militares españoles destinados a la base de la Otan en Izmir, que no quisieron perderse la oportunidad de la misa con el nuevo papa.

El pontífice también recordó la frase del profeta Isaías: "No levantará la espada una nación contra otra ni se adiestrarán más para la guerra" y agregó: "¡Con qué urgencia percibimos hoy esta llamada! ¡Cuánta necesidad de paz, de unidad y de reconciliación hay a nuestro alrededor, y también en nosotros y entre nosotros! ¿Cómo podemos contribuir a responder a esta exigencia?".

Importancia del diálogo

Esta ocasión sirvió también al papa a recordar la importancia del diálogo para la unidad de todos los cristianos. "Pongamos entonces todo nuestro empeño en favorecer y fortalecer los lazos que nos unen, para enriquecernos mutuamente y ser, ante el mundo, un signo creíble del amor universal e infinito del Señor", dijo el papa.

El papa visitará este domingo la catedral de la Iglesia apostólica armenia, la rama que congrega mayor número de fieles en Turquía, con unas 60,000 personas, y que no tiene comunión con la católica ni con la ortodoxa, en un gesto de cercanía ante la matanza de los armenios por parte del imperio Otomano.

Tras este acto terminará su visita a Turquía y se trasladará a Líbano para la segunda etapa de su primer viaje internacional.