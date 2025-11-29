Venezuela rechaza declaraciones de Trump sobre cierre de su espacio aéreo

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto por el 105 aniversario de la Aviación Militar Bolivariana, en Caracas (Venezuela). Maduro dijo confiado en la victoria en caso de que su país se declare como "república en armas", en un contexto marcado por la tensión con EE.UU. ( EFE/ PALACIO DE MIRAFLORES )

El Gobierno de Venezuela expresó este sábado su rechazo al mensaje emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que advirtió que el espacio aéreo venezolano "permanecerá cerrado en su totalidad". Caracas calificó la declaración como una acción hostil e incompatible con el derecho internacional.

La postura fue publicada a través de un comunicado difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, mediante la plataforma Telegram. En el documento, Venezuela sostiene que estas afirmaciones representan "un acto unilateral, arbitrario y contrario a los principios fundamentales del Derecho Internacional".

Según el texto oficial, el Gobierno de Nicolás Maduro considera que la advertencia constituye una "amenaza explícita de uso de la fuerza", lo cual —subraya— está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas.

"El país exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, conforme a las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y no aceptará injerencias, órdenes ni amenazas provenientes de actores externos", añade la nota.

Asimismo, Caracas afirma que ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana posee competencia para condicionar el uso del espacio aéreo nacional.

La administración venezolana también informó que, tras las declaraciones de Trump, el Gobierno de Estados Unidos habría suspendido de manera unilateral los vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos.

Hasta la fecha, señala el comunicado, se han realizado 75 vuelos de retorno que han permitido la repatriación de 13,956 personas, en el marco del acuerdo alcanzado entre ambas naciones en enero, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas formales desde 2019.

El Gobierno venezolano solicitó a la comunidad internacional, a los Estados miembros de las Naciones Unidas y a los organismos multilaterales, pronunciarse en contra de lo que calificó como una medida inmoral.

Anuncio

El mensaje de Trump fue publicado en su red social Truth Social con el siguiente contenido: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. PRESIDENTE DONALD J. TRUMP".

El pronunciamiento se dio luego de que el diario The New York Times reportara una supuesta conversación telefónica entre Trump y Maduro para explorar un posible encuentro, información que no ha sido confirmada por ninguna de las partes.

El anuncio también coincidió con nuevas declaraciones de Trump en las que advirtió que sus Fuerzas Armadas podrían actuar "muy pronto" en territorio venezolano contra presuntas redes de narcotráfico, en el marco del actual despliegue naval estadounidense en el Caribe.

Contexto de tensiones

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos recomendó extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, citando riesgos potenciales en la zona. Esta advertencia provocó la cancelación de varios vuelos y llevó al Gobierno venezolano a revocar los permisos de operación de seis aerolíneas internacionales.

Estas tensiones se desarrollan en un contexto de acciones militares estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, que han dejado víctimas mortales. Washington justifica estos operativos como parte de sus esfuerzos contra el narcotráfico, mientras que Caracas los denuncia como una amenaza directa a su seguridad y soberanía.