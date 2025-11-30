Los hondureños eligieron presidente bajo la amenaza de Trump

Un jurado rompe papeletas electorales al cierre de las urnas este domingo, en la Villa Olímpica de Tegucigalpa (Honduras). ( EFE/ GUSTAVO AMADOR )

Los hondureños votaron este domingo para elegir presidente bajo la amenaza del mandatario estadounidense, Donald Trump, de recortar la ayuda al empobrecido país si no gana el derechista Nasry Asfura.

Largas filas continuaban en algunos puestos de votación, por lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso que sigan abiertos una hora más, tras declararlos formalmente cerrados a las 17H00 locales (23H00 GMT).

Ahora la gran incógnita es si surtió efecto la intervención de Trump, quien en vísperas de estos comicios generales pidió votar por el exalcalde y empresario de 67 años Asfura. De lo contrario, advirtió, Washington no "malgastará" recursos en el país.

Asfura, del Partido Nacional (PN), figuró en las encuestas en empate técnico con la abogada izquierdista de 60 años Rixi Moncada, del gobernante partido Libre, y con el presentador de televisión de 72 años, Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL).

"Que (el ganador) trate de pensar en el país lejos de sus propios beneficios y (...) tenga una mira más allá del país que una bolsa de dinero que saquear", declaró a la AFP Michelle Pineda, comerciante de 38 años.

Las elecciones decidirán si este país con historial de fraudes y golpes de Estado renueva la confianza en su primer gobierno de izquierda o sigue los pasos de Bolivia y Argentina, cuyo presidente Javier Milei también respaldó a Asfura.

El CNE prevé divulgar los primeros resultados en la noche.

Unos 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años, tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude.

La sombra de Venezuela

Francisco Assis, jefe de la misión de observadores de la OEA, destacó que la jornada se desarrolló en un "ambiente democrático" y con gran afluencia de electores. Washington aseguró que actuará con "firmeza" si hay fraude.

"Sabemos nuestros números. Estoy seguro del trabajo que hemos hecho. Necesitamos proteger el voto", expresó Asfura, al concluir la votación.

Moncada reiteró que no reconocerá los resultados preliminares del CNE, sino el conteo total de actas de votación (alrededor de 20.000), que puede llevar días.

Nasralla insistió en que la izquierdista quiere que los hondureños pasen "hambre y ganen tres dólares mensuales como en Venezuela y Cuba".

Para Trump, "Tito" Asfura es el "único amigo de la libertad", y dijo que si pierde Honduras quedará bajo control del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y "sus narcoterroristas".

A Moncada la calificó de "comunista" que idolatra a Fidel Castro, y a Nasralla, un exaliado del oficialismo, de "casi comunista".

Trump fue más lejos el viernes al anunciar que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien gobernó con el PN de 2014 a 2022, y desde 2024 purga 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

La izquierdista denunció este domingo que el perdón al "capo de la droga" fue "tramitado" por las élites locales.

"No tiene nada que ver con las elecciones", dijo a su vez Asfura, quien busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro.

Esperanzas en Trump

La polarización que vive Honduras se remonta al golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro.

Complaciendo a Washington, Asfura y Nasralla -tres veces candidato presidencial- pretenden acercarse a Taiwán, luego de que Castro restableciera relaciones con China en 2023.

Ocupados en atacarse, los candidatos apenas abordaron las angustias de los hondureños: pobreza, violencia pandillera, corrupción y narcotráfico.

"Espero que el nuevo gobierno tenga buena comunicación con Trump y que él también nos apoye. Solo quiero salir de la pobreza", dijo María Velásquez, una ama de casa de 58 años.

La amenaza de Trump pesa en un país ultradependiente de Estados Unidos, con 60% de sus 11 millones de habitantes en la pobreza y un 27% de su PIB alimentado por las remesas de la migración.

Asfura dijo a AFP que el respaldo de Trump puede traer "beneficios" económicos y migratorios.

En uno de los países más violentos del continente y cuyas instituciones políticas han sido infiltradas por el narcotráfico, las elecciones transcurrieron bajo un estado de excepción parcial impuesto por Castro en 2022.

Leer más Honduras elige presidente este domingo bajo amenaza de Donald Trump