Venezuela denuncia ante la OPEP+ intento de Estados Unidos por controlar sus reservas petroleras

Venezuela denuncia ante la OPEP+ que EE.UU. busca apoderarse de sus reservas petroleras. ( ARCHIVO )

El Gobierno de Venezuela denunció este domingo, durante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, que Estados Unidos estaría intentando "apoderarse" de las reservas petroleras venezolanas mediante la presencia militar que mantiene en el mar Caribe.

La delegación venezolana aseguró que ese despliegue se justifica públicamente con el argumento de combatir el narcotráfico, pero que, a su juicio, responde a lo que califican como una estrategia de presión geopolítica para influir en el control de los recursos energéticos del país.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El encuentro de la OPEP+, liderado por Arabia Saudí y Rusia, reunió a ministros de energía de países productores de petróleo para evaluar el mercado global y las perspectivas de producción para 2025.

En medio de ese foro, Venezuela insistió en que las acciones de Washington constituyen una amenaza directa a su soberanía energética.

El Gobierno venezolano reiteró que defenderá sus reservas e intereses petroleros en cualquier escenario, al tiempo que llamó a los miembros de la OPEP+ a mantenerse unidos ante lo que considera presiones externas que afectan la estabilidad del mercado.