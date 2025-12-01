Nasry Asfura, el candidato de Trump, aventaja en elecciones en Honduras en primer informe

Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, encabezaba las elecciones en Honduras en el primer boletín. ( FUENTE EXTERNA )

El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional —a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió apoyar públicamente—, encabeza los primeros cómputos de las elecciones generales celebradas este domingo en Honduras, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A más de cuatro horas del cierre de los centros de votación y escrutado el 34,25 por ciento de las actas, Asfura lograba el 530,073 votos, mientras que Nasralla obtenía 506,316, indicaron los consejeros del CNE en cadena nacional.

Los principales contendientes presidenciales son Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, la principal fuerza opositora, respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump; y el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también en la oposición.

Moncada le pidió a sus seguidores mantenerse "en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100 %" de los votos escrutados de las elecciones generales celebradas este domingo en Honduras.

"Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100 % de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones", indicó Moncada en sus redes sociales.



Señaló además: "Mañana en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE" (Consejo Nacional Electoral).

Asfura y Nasralla ambos conservadores, aunque no se han declarado oficialmente ganadores, han transmitido mensajes de mucho entusiasmo y están a la espera del primer informe del CNE.

Seis millones tenía derecho al voto

Más de seis millones de hondureños fueron convocados a elegir al presidente, a los tres designados presidenciales (figuras que funcionan como vicepresidentes), a 298 alcaldes y a 129 diputados al Parlamento local, además de 20 representantes al Parlamento Centroamericano.