Ministro hondureño afirma que la "farsa" de Trump "termina ya" y que darán "la batalla"

Jurados cuentan los votos luego del cierre de las urnas este domingo, en la Villa Olímpica de Tegucigalpa (Honduras). ( EFE )

El ministro hondureño de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, dijo este martes que "esta historia apenas comienza", y que ahora se preparan para la "batalla" a favor de la candidata presidencial del partido gobernante, Rixi Moncada, quien aparece en la tercera posición en los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo.

"Esta historia apenas comienza; estos no saben lo que significa luchar hasta las últimas consecuencias, no ganarán ni un solo voto inflado, y será presidenta la que más votos reales obtenga. Ya veremos quién se ahoga y quien se mantiene a flote. Está farsa de ustedes y Trump termina ya", indicó Salgado.

"Sabíamos que esto sucedería; que son capaces de tantas basuras; ahora nos preparamos para la batalla. Todos estos farsantes y cobardes tendrán que rendir cuentas por traición a la patria y al pueblo hondureño", agregó en un mensaje en la red social X.

Salgado es un funcionario confrontativo del gobierno que preside Xiomara y hoy ha reaccionado después de que Rixi Moncada dijera el lunes que las elecciones generales del domingo en Honduras aún "no están perdidas" para su proyecto político, a pesar de estar a mucha distancia de los dos candidatos conservadores, y reiteró su denuncia de una "injerencia extranjera" por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el proceso electoral.

En una rueda de prensa, Moncada aseguró que "el bipartidismo nos impuso su trama electoral (...) adulterando el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la biometría".

En contraste con el mensaje de Salgado, al menos dos de los ministros de la Administración de Xiomara Castro han reconocido la derrota en las elecciones, aunque según los informes oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta ahora se han contado menos del 60 % de las actas transmitidas.

Conteo preliminar

El conteo preliminar de las elecciones generales muestra un empate técnico entre los conservadores Nasry Asfura, del Partido Nacional y el candidato de Trump, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 57,03 % de las actas transmitidas.

Asfura registra el 39,91 % (749.022 votos) frente al 39,89 % (748.507 votos) de Nasralla, una diferencia de apenas 515 sufragios, según el informe del CNE.

Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ha quedado relegada a un distante tercer puesto, con 359,584 votos (19,16 %), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos candidatos conservadores.

La candidata presidencial del oficialismo también aseguró el lunes que los resultados preliminares fueron "manipulados", que la "lucha no se ha terminado" y alertó sobre una "trampa" del bipartidismo de los partidos Nacional y Liberal en la transmisión de los comicios.

Además, afirmó que no reconocerá como ganador a ninguno de los "candidatos de la oligarquía" hasta que se revisen al menos 2,859 actas que, según ella, fueron "infladas".