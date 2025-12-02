El secretario de la OEA Albert R. Ramdin inicia visita de dos días a Haití

El secretario de la OEA, Albert R. Ramdin, llegó este martes a Haití. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, comenzó este martes una visita oficial de dos días a Haití para ofrecer su colaboración en varias aspectos de la realidad nacional, informó el Gobierno haitiano en un comunicado.

"Esta visita se produce en un contexto nacional marcado por una mayor movilización del Estado para el restablecimiento duradero de la seguridad, el saneamiento institucional y la preparación activa del proceso electoral que debe conducir al retorno al orden constitucional", dijeron las autoridades haitianas.

Ramdin arribó a Haití por la ciudad de Cap-Haïtien (norte, la segunda del país) y de inmediato se reunió con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y miembros del Gobierno, con el fin de abordar la cooperación en materia de seguridad, las reformas institucionales en curso y el apoyo de la OEA al proceso electoral.

"Esta reunión marca una nueva etapa en el fortalecimiento de la asociación estratégica entre la República de Haití y la Organización de los Estados Americanos, guiada por la voluntad compartida de promover la estabilidad, restaurar la seguridad y acompañar al pueblo haitiano hacia un futuro democrático renovado", abundó el documento oficial.

Durante esta sesión de trabajo, el primer ministro presentó al secretario general de la OEA los "avances significativos" registrados en la lucha contra la inseguridad, en particular el "fortalecimiento" operativo de las fuerzas nacionales y el aumento progresivo de los dispositivos destinados a neutralizar a los grupos armados.

El jefe de Gabinete solicitó oficialmente el apoyo de los Estados miembros de la OEA para acompañar el refuerzo de la Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG), "un instrumento esencial en la estrategia nacional de seguridad del territorio".

Fils-Aimé también destacó la situación humanitaria, recordando el sufrimiento de las poblaciones afectadas por la violencia armada y la vulnerabilidad social. Solicitó el apoyo de la OEA para el desarrollo de programas de socialización, reinserción y acompañamiento comunitario, indispensables para la reconstrucción del tejido social y la consolidación de una paz duradera.

Por su parte, el primer ministro haitiano reafirmó la determinación de su Gobierno de organizar elecciones generales lo antes posible en un clima sereno, seguro y conforme a las normas democráticas internacionales.

Tras este encuentro, Ramdin se trasladó a Puerto Príncipe para reunirse con los miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT).

La delegación de la OEA solicitó la opinión de los responsables haitianos sobre la "hoja de ruta" que debe aplicarse para consolidar la paz y la estabilidad, con el apoyo de la comunidad regional e internacional. Las conversaciones también se centraron en la fecha de vencimiento del mandato del CPT, fijada para el 7 de febrero de 2026.

"Haití agradece la presencia de Albert R. Ramdin y reafirma su voluntad de reforzar aún más su asociación con la OEA, en un espíritu de cooperación regional, solidaridad democrática y compromiso renovado al servicio de la estabilidad, la seguridad y el desarrollo del pueblo haitiano" Informe oficial “

Un contexto de esfuerzos

Esta visita de alto nivel se produce en momentos en los que el Consejo Presidencial de Transición (CPT), el primer ministro Fils-Aimé y todo el Gobierno "intensifican sus esfuerzos para hacer frente al desafío de la seguridad, restaurar la autoridad del Estado y garantizar la protección de la población".

"Los resultados obtenidos en el aumento de la capacidad de las fuerzas de seguridad, el despliegue mejor coordinado de la Policía Nacional de Haití (PNH) en todo el territorio y las operaciones llevadas a cabo en colaboración con países amigos e instituciones internacionales ilustran el firme compromiso del Gobierno con un clima estable y duradero", detalló el comunicado de hoy.

El CPT y el Gobierno reafirmaron su voluntad "inquebrantable" de poner a Haití en modo electoral, apoyando activamente a las instituciones competentes y creando las condiciones técnicas, administrativas y de seguridad indispensables para la organización de unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes.

En el marco de esta misión, también está prevista una serie de reuniones con los representantes de la comunidad internacional presentes en Haití, dedicadas a la coordinación de la ayuda internacional. Asimismo, se prevén desplazamientos al norte y al noreste del país.

También está prevista una reunión estratégica con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Oficina de la OEA en Puerto Príncipe, con el fin de profundizar en los intercambios sobre el apoyo institucional, técnico y de seguridad para Haití.EFE