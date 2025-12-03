María Corina Machado y Edmundo González, premios a la Convivencia de fundación española

María Corina Machado también fue galardonada con el Nobel "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". ( FUENTE EXTERNA )

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González fueron galardonados este miércoles con el premio Convivencia que entrega anualmente la Fundación Broseta de España, en esta ocasión por "su lucha y perseverancia contra la dictadura venezolana".

El premio, el número 34 de cuantos ha entregado la Fundación, fue anunciado por el presidente del jurado, el exministro español de Administraciones Públicas Jordi Sevilla (2004-2007), en un acto celebrado hoy en Valencia (este).

En ediciones anteriores, este premio ha recaído en el tenista español Rafael Nadal, la activista paquistaní Malala Yousafzai o el expresidente de la Comisión Europea, el francés Jacques Delors.

Este nuevo reconocimiento a Machado llega una semana antes de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana, que viajará a Noruega acompañada de varios dirigentes latinoamericanos, como los presidentes panameño, José Raúl Mulino, o ecuatoriano, Daniel Noboa.

Machado fue galardonada con el Nobel "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según el anuncio del Comité Nobel noruego el pasado octubre.

Líder de la oposición

María Corina Machado (Caracas, 1967) es la principal líder opositora dentro de su país, donde vive oculta, mientras que Edmundo González (La Victoria, 1949), también galardonado por la Fundación Broseta, reside exiliado en España desde septiembre de 2024.

González huyó de Venezuela cuando se emitió contra él una orden de detención, después de haber sido el candidato opositor a las elecciones presidenciales, en las que el actual dirigente Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor.

La fundación fue creada en 1992 en homenaje a Manuel Broseta, un político y jurista español asesinado ese mismo año por la organización terrorista ETA, que mató a casi mil personas durante las más de seis décadas que estuvo activo en España.