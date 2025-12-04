Cuba eleva a 40.174 el número total de casos de chikunguña en la actual epidemia

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue. ( EFE )

Las autoridades sanitarias de Cuba elevaron este jueves a 40,174 el número total de casos de chikunguña en la actual epidemia de esta arbovirosis en la isla.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, explicó en la televisión estatal que en la jornada previa se detectaron 574 nuevos contagios de esta enfermedad, que junto con el dengue circulan en el actual brote epidémico.

Además indicó que la víspera se registraron 4,102 nuevos casos de "síndrome febril inespecífico" (el primer síntoma común de ambas enfermedades son elevadas fiebres), con lo que suman 36,667 los pacientes ingresados por esa causa (la mayoría en régimen domiciliario) a la espera de establecer un diagnóstico específico.

Cerca de la mitad de los infectados con chikunguña se han producido en el mes de noviembre, ya que el acumulado de 2025 hasta octubre era de 20,062, según datos difundidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sólo en la semana pasada se comunicaron 5,717 casos nuevos.

Evaluación del dengue

Sobre la evolución del dengue, Peña sólo aportó la tasa diaria de incidencia, que ubicó en 7,69 casos por cada 100,000 habitantes.

Como la población cubana se sitúa en los 9,7 millones de habitantes, según la Oficina Nacional de Información y Estadística (ONEI), el número total de casos por esta enfermedad ascendería actualmente a unos 745 casos.

Informó asimismo de que el número total de pacientes graves asciende a 78 (dos más que el día anterior) y 13 se encuentran en estado crítico (uno más que el día anterior), entre los que "predominan" los menores de edad.

Las autoridades sanitarias han reconocido que el país se encuentra en una "situación complicada" por la epidemia de dengue y chikunguña, y proyectan una evolución "desfavorable" del brote en las próximas semanas.

El Minsap confirmó el lunes un total de 33 muertos por chikunguña y dengue, de los que 21 eran menores de edad.

También ha admitido el Minsap que las estadísticas oficiales son un subregistro ya que un buen número de enfermos no acude a los hospitales para tratarse por la falta de medicamentos.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en julio y que las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a la grave crisis económica que padece el país, que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos, por falta de medicamentos.