Machado invita a los venezolanos en el mundo a marchar el sábado por "la paz y libertad"

La líder opositora venezolana María Corina Machado invitó este jueves a sus connacionales en el mundo a marchar el próximo sábado "por la paz y la libertad" del país suramericano, una movilización prevista cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz 2025, concedido a la exdiputada.

"Este sábado tenemos una gran oportunidad, vamos a ratificar este mensaje en la marcha por la paz y la libertad. Mientras el régimen (Gobierno de Nicolás Maduro) trata de esconder este logro increíble, ese reconocimiento que nos hace el mundo entero a los venezolanos, nosotros vamos a encender una luz en las principales ciudades del mundo. Cada antorcha, cada vela, cada luz va a ser un grito por la paz y la libertad de Venezuela", expresó.

En un video publicado en redes sociales, Machado indicó que la movilización se celebrará en 80 ciudades de más de una veintena de países, por lo que pidió a los venezolanos informarse sobre los puntos de encuentro previstos, así como proponer otro lugar de concentración en caso de que lo vean factible.

"Nos vemos este próximo sábado, 6 de diciembre, y ese día el mundo va a saber por qué el Nobel es nuestro", afirmó.

La opositora reiteró que el premio supone un reconocimiento a la "lucha democrática, a la organización ciudadana, a la capacidad de seguir de pie frente a la opresión y a esa convicción de que Venezuela nació para ser libre".

"Tú y yo sabemos que ese es un reconocimiento que nos convoca a ser aún más firmes para completar la tarea para lograr la libertad de Venezuela. Esto requiere que todo el tiempo, en todas las plataformas posibles, elevemos nuestra causa", dijo Machado.

El pasado lunes, el partido político liderado por Machado, Vente Venezuela (VV), informó que ciudades de al menos 24 países -excepto Venezuela- se sumarán a la marcha convocada para el 6 de diciembre, entre ellas 20 de España, como Madrid, Barcelona, Alicante, Zaragoza y Valencia.

Reconocimiento internacional y riesgos para Machado

El equipo de comunicaciones de VV dijo a EFE que la "incertidumbre y la escalada represiva en Venezuela no permite aún anunciar concentraciones dentro del país", hasta tanto no se pueda garantizar la "seguridad de las personas que se movilizarían".

El Comité Nobel noruego declaró recientemente que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público 'NRK', que se trata de "un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio", por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.