Asfura, candidato apoyado por Trump, vuelve a liderar el recuento electoral en Honduras
El recuento de votos ha sido alterado por cortes del sistema del CNE, según su consejera presidenta, Ana Paola Hall
El conservador Nasry 'Tito' Asfura ha vuelto a liderar este jueves el recuento de las elecciones hondureñas del pasado 30 de noviembre, al obtener el 84.52 % de los votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Asfura sumaba hacia las 06:00 horas locales (12:00 GMT) 1,083,621 papeletas (40.05 %), contra las 1,075,313 (39.74 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador.
Hasta el miércoles Nasralla llegó a tener una ventaja de hasta 20,000 votos contra Asfura, en el reñido escrutinio.
La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar, con 517,696 votos (18.15 %).
Recuento de votos
El recuento de votos ha sido alterado por cortes del sistema del CNE, según su consejera presidenta, Ana Paola Hall, quien ha pedido calma y paciencia a los hondureños, que siguen de cerca los resultados.
El candidato que resulte electo sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022, bajo la bandera de Libre, que se resiste a aceptar los resultados que está arrojando la página web del CNE.
- Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.
Los centenarios partidos Nacional y Liberal han gobernado durante un siglo en Honduras, y por primera vez se disputan el poder con la izquierda gobernando.