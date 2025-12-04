Asfura, candidato apoyado por Trump, vuelve a liderar el recuento electoral en Honduras

Policías y militares hondureños custodiaron los predios del hotel donde se proyecta el recuento de los resultados preliminares de las elecciones generales en Tegucigalpa (Honduras). ( EFE/ CARLOS LEMOS )

El conservador Nasry 'Tito' Asfura ha vuelto a liderar este jueves el recuento de las elecciones hondureñas del pasado 30 de noviembre, al obtener el 84.52 % de los votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura sumaba hacia las 06:00 horas locales (12:00 GMT) 1,083,621 papeletas (40.05 %), contra las 1,075,313 (39.74 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador.

Hasta el miércoles Nasralla llegó a tener una ventaja de hasta 20,000 votos contra Asfura, en el reñido escrutinio.

La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar, con 517,696 votos (18.15 %).

Recuento de votos

El recuento de votos ha sido alterado por cortes del sistema del CNE, según su consejera presidenta, Ana Paola Hall, quien ha pedido calma y paciencia a los hondureños, que siguen de cerca los resultados.

El candidato que resulte electo sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022, bajo la bandera de Libre, que se resiste a aceptar los resultados que está arrojando la página web del CNE.

Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.

Los centenarios partidos Nacional y Liberal han gobernado durante un siglo en Honduras, y por primera vez se disputan el poder con la izquierda gobernando.