EE. UU. exige a Nicaragua la liberación inmediata de "todos los presos políticos"

Estados Unidos exigió este viernes al Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que tildó de "dictadura", la liberación inmediata de "todos los presos políticos", que, según organismos, son al menos 62, y advirtió que los "están vigilando".

"En estas fiestas, demasiados nicaragüenses verán en sus mesas asientos vacíos donde deberían estar sus seres queridos, mujeres y hombres detenidos injustamente o desaparecidos arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega", criticó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X.

"Su dolor e incertidumbre son un recordatorio diario de la inhumanidad del régimen. Liberen ya a todos los presos políticos nicaragüenses. Los Estados Unidos están vigilando", demandó esa oficina adscrita al Departamento de Estado.

Te puede interesar En Nicaragua aún quedan 62 presos políticos, dice organismo avalado por la CIDH

Situación de los presos políticos

Al menos 62 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores y 28 en condición de "desaparición forzada", denunció en la víspera el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los privados de libertad se encuentran el excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.

También los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 18 adultos mayores, y los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.

El mensaje de la oficina adscrita al Departamento de Estado, que en el pasado ha condenado el encarcelamiento de disidentes y guardabosques comunitarios en Nicaragua, ocurre una semana después de que el presidente Donald Trump asegurara que el país centroamericano, al igual que Cuba y Venezuela, ha sido tomada por "narcoterroristas".

Trump hizo esa afirmación el viernes pasado en su red social Truth Social en donde anunció que indultaría al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Te puede interesar Familiares de "presos políticos" en Venezuela piden investigar torturas y desapariciones

Actualmente el Gobierno de EE. UU. evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés), tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas "irrazonables" de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.

En febrero pasado, el secretario de Estado Marco Rubio tildó a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, de "enemigos de la humanidad", y que el Gobierno sandinista "se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Ortega) donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen".