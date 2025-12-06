Sheinbaum reúne a cientos de miles de mexicanos para reafirmar su poder ante las críticas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda a migrantes mexicanos en Washington (EE. UU.). ( EFE/ ÁNGEL COLMENARES )

Al grito de "¡No estás sola! ¡No estás sola!", cientos de miles de personas se congregaron el sábado para apoyar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien convocó una gran concentración para reforzar su apoyo tras un mes de críticas políticas y protestas.

En el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza del país, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede de la presidencia, se reunieron unas 600,000 personas, según las autoridades, muchas llegadas en autocares desde varios puntos del país.

"Que nadie se equivoque", lanzó la mandataria. "Las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación" de la vida pública de México, aseguró en referencia a las recientes protestas contra su política de seguridad.

La mandataria izquierdista ha tenido altos índices de aprobación desde su llegada al poder el año pasado, pero ese apoyo ha bajado levemente en los últimos meses, pasando del 74 % en octubre al 71 % a principios de diciembre, según el resumen de encuestas de Polls MX.

El asesinato el 1 de noviembre de un popular alcalde muy crítico con la política de seguridad de Sheinbaum desató fuertes protestas, a las que se sumó poco después una violenta marcha convocada en nombre de la Generación Z y la abrupta renuncia del fiscal general Alejandro Gertz por discrepancias sobre la estrategia de lucha contra el crimen.

Combinados, configuraron el momento político más difícil en la gestión de la mandataria mexicana, que con esta masiva movilización buscó mostrar el respaldo de sus bases.

Ataques internos

"Claudia, escucha, el pueblo está en la lucha", gritaron este sábado los manifestantes mientras marchaban hacia el Zócalo.

Allí, las cientos de miles de personas reunidas demostraron la capacidad de movilización de Morena, el partido gubernamental fundado por el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, que defiende la "justicia social" con políticas de ayuda a los más desfavorecidos.

Los pueblos originarios "somos más visibles" con el gobierno de Sheinbaum, dijo a AFP José Pérez, de 24 años y origen otomí que trabaja en una tienda de artesanías.

El mayor reto de la presidenta hasta ahora ha sido "lidiar con gente que lo tiene todo", afirmó refiriéndose a la oposición de derechas.

Sin embargo, en opinión de varios analistas, los problemas para Sheinbaum no solo vienen de sus rivales, sino de Morena.

"Lo más interesante y lo más irónico", dice a la AFP el analista político Pablo Majluf, es que "quien más debilita a Sheinbaum no es la oposición, que está aniquilada, completamente fuera del juego, sino su propio movimiento" político.

Esta concentración en el Zócalo es un "intento de espaldarazo interno, de recomponer el relato, de convocar a la unidad", agrega.

Sheinbaum es "una presidenta increíblemente eficiente" que gusta de tener control y exige mucho a su equipo. Pero también tiene la piel "muy delgada" y "le cuesta convivir con el disenso", considera el analista Hernán Gómez Bruera, en referencia a los ataques internos a la política de la mandataria.

"Muy juiciosa"

En su mitin, Sheinbaum rechazó las críticas de quienes acusan a su gobierno de falta de democracia y represión de las protestas.

La presidenta defendió los avances económicos y sociales logrados en los últimos siete años, desde el inicio del mandato de López Obrador en 2018, encabezados por la reducción de la pobreza.

Y se congratuló de la "buena relación" establecida con Estados Unidos "poniendo nuestros principios al frente (...) respeto de la soberanía y a la integridad territorial (...) colaboración sin subordinación".

"Ha sido muy juiciosa y se fija en lo que está diciendo él para poder responderle", dice a AFP Ana Laura Jácome, una ama de casa de 42 años, que acudió a la manifestación pese a que camina con un bastón, sobre la relación de Sheinbaum con el presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario estadounidense lleva meses aplazando su amenaza de imponer nuevos aranceles a México y de intervenir en su suelo para luchar contra los cárteles de la droga.